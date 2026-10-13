فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فيراري غير مقتنعة بأن ريد بُل هي الفريق الأقوى حاليًا في الفورمولا 1

فاز فيرستابن بالسباقات الثلاثة الأخيرة (بما فيها السباق القصير)، لكن مدير فريق فيراري يرى أن موازين القوى لا تزال قابلة للتغير بين الفرق الأربعة الكبرى.

منشور: 13-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

رفض فريد فاسور، مدير فريق فيراري، وصف ريد بُل بأنها الفريق الأقوى حاليًا في بطولة العالم للفورمولا 1، رغم فوز ماكس فيرستابن بآخر سباقين من جائزة كبرى انطلق فيهما من البول بوزيشن.

وحقق بطل العالم أربع مرات انتصاره الأول في موسم 2026 بأداء مهيمن في ماليزيا، قبل أن يفوز بالسباق القصير وجائزة سنغافورة الكبرى بعد أسبوع واحد فقط.

وجاء ذلك بعدما قدمت ريد بُل تحديثًا كبيرًا في باكو، بالتزامن مع سلسلة فيرستابن الحالية التي شهدت صعوده إلى منصة التتويج خمس مرات، ليصبح الفريق على بُعد سبع نقاط فقط من مكلارين، صاحبة المركز الثالث، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم.

لكن فاسور يرى أن عودة ريد بُل إلى المنافسة تعكس طبيعة الموسم الحالي، الذي بدأ بهيمنة مرسيدس وفوزها بالجولات الست الأولى، قبل أن تنجح فيراري ومكلارين في تقليص الفارق.

وحقق كل من الفريقين انتصارين خلال القسم الأوروبي من الموسم، قبل أن تتمكن ريد بُل أخيرًا من العودة إلى أعلى منصة التتويج، في ظل تغير موازين القوى نتيجة اختلاف استراتيجيات التحديثات بين الفرق.

وعندما سُئل فاسور من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت ريد بُل هي "الفريق الذي يجب التغلب عليه"، أجاب: "لست متأكدًا".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

وأضاف: "بصراحة، إنهم يقدمون أداءً جيدًا جدًا، لكنهم ليسوا الفريق الوحيد الذي يجب التغلب عليه. إذا نظرت إلى مكلارين ومرسيدس منذ بداية الموسم، فستجد أن مرسيدس كانت مهيمنة، ثم فزنا بسباقين، وبعدها فازت مكلارين بسباقين، ثم فازت ريد بُل بسباقين أو ثلاثة".

وتابع: "أعتقد أن موازين القوى تتغير، لأنك تجد في كثير من الأحيان أربعة فرق متقاربة. وأعتقد أننا رأينا بالأمس أربعة فرق يفصل بينها أقل من لفتين. هذا يعني أن الترتيب قد يتغير إذا قدم أحد الفرق تحديثات الأسبوع المقبل. لكن الأهم هو أن نركز على أنفسنا، بدلًا من التفكير في الآخرين".

وجاءت تصريحات فاسور بعدما وصف جورج راسل، سائق مرسيدس، ريد بُل بأنها "الفريق الذي يجب التغلب عليه"، بالنظر إلى أن انتصارات فيرستابن تحققت على حلبتين مختلفتين تمامًا.

لكن مدير فيراري، الذي أنهى سائقاه شارل لوكلير ولويس هاميلتون سباق الأحد في المركزين الثاني والسادس تواليًا، يرى أن جزءًا كبيرًا من انتصار فيرستابن في سنغافورة حُسم منذ اللفة الأولى.

فقد نجح سائق ريد بُل في التصدي لمحاولة لوكلير عند الوصول إلى المنعطف الأول، ومع صعوبة التجاوز بصورة كبيرة على حلبة شوارع مارينا باي الضيقة، تمكن فيرستابن من التحكم في مجريات السباق منذ تلك اللحظة.

وقال فاسور: "كان الأمر واضحًا بالنسبة إلينا، حتى عندما كنا نتجاوز السيارات المتأخرة. فبمجرد أن تصبح خلف سيارة أخرى بفارق ثانيتين أو ثلاث، تبدأ المعاناة".

واختتم: "كان ذلك واضحًا طوال اللفات التي كنا نتجاوز فيها سائقًا آخر. من المؤكد أنك تخسر الوقت أثناء التجاوز، لكن حتى قبل ذلك، عندما تكون خلف سيارة بفارق ثانيتين أو ثلاث، تصبح الأمور صعبة. هذا يعني أن موقع السيارة عند المنعطف الأول كان عاملًا حاسمًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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