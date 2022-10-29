فيراري غير راضية بـ "التأثير المحدود للغاية" لعقوبة ريد بُل

أعلنت "فيا" أمسٍ الجمعة عن توصّلها إلى اتّفاق قبول الخرق مع ريد بُل بشأن خرق القوانين الماليّة للعام الماضي.

وعرف الاتّفاق تغريم ريد بُل بمبلغ 7 ملايين دولار مع عقوبة خفض الاختبارات الانسيابيّة بنسبة 10 بالمئة للأشهر الـ 12 المقبلة.

ووصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل العقوبة بـ "الضخمة" و"شديدة القسوة"، زاعمًا أنّ عددًا من العوامل المخففة أدّت إلى ذلك الخرق.

وأوضحت فيراري ضمن دعواتها إلى تطبيق عقوبة صارمة لأيّ خرقٍ لسقف النفقات خلال الأشهر القليلة الأخيرة أنّ ذلك ضروري لحماية نزاهة القوانين الماليّة.

وبحديثه إلى قناة "سكاي إيطاليا" بعد التجارب الحرّة الثانية في المكسيك، أشاد لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري بـ "فيا" حيال شفافيّتها بشأن القرار، واصفًا ذلك بـ "القرار الواضح للغاية".

لكنّ ميكيز أشار إلى أنّ تأثير المال الإضافيّ الذي أنفقته ريد بُل فوق مستوى سقف النفقات البالغ 1.8 مليون جنيه إسترليني قد يكون قد وُجّه إلى تطوير السيارة.

وقال ميكيز: "تحدّثنا كثيرًا في الأسابيع الأخيرة حول ما يُمكن لفريقٍ فعله بمليون أو مليوني دولار. هذا مبلغٌ كبير وقدّمنا رأينا بشأن هذا الموضوع عدّة مرّات".

وأضاف: "نعتقد نحن في فيراري أنّ هذا القدر يُعادل بضعة أعشارٍ من الثانية في اللفّة، لذا من السهل فهم أنّ هذه الأرقام لها تأثيرٌ حقيقي على نتائج السباقات، وربّما حتّى البطولة".

كما أشار ميكيز إلى أنّ فيراري لا تشعر بأنّ خفض الاختبارات الانسيابيّة سيُعوّض المكاسب الممكنة من الإفراط في الإنفاق. كما أشار إلى أنّه مع عدم وجود تأثيرٍ على سقف نفقات ريد بُل، فإنّ الحاجة لعدم الإنفاق على الاختبارات الانسيابيّة الإضافيّة ستسمح بإنفاق المال في جوانب أخرى.

وقال: "بالنسبة للعقوبة فلسنا سعداء، وذلك لسببين مهمين، الأوّل هو أنّنا لا نفهم كيف يُمكن أن تُعادل نسبة 10 بالمئة من وقت الاختبارات الانسيابيّة قدر زمن اللفّة الذي ذكرناه مسبقًا".

وأضاف: "ثانيًا فإنّ هناك مشكلة أخرى في ذلك. طالما أنّه لا يوجد خفض لسقف النفقات الخاص بريد بُل في العقوبة، فإنّ التأثير سيكون عبارة عن دفع ريد بُل لإنفاق ذلك المال في جوانب أخرى".