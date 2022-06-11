فيراري غير الراضية تعتقد بأنّ "فيا" قد تتراجع عن قوانين خطّ الحظائر

تذمّرت الحظيرة الإيطاليّة حيال عبور سائقَي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز على خطّ مخرج خطّ الحظائر في موناكو، مُشيرة إلى أنّ ذلك يُعدّ خرقًا للقوانين.

لكن على إثر تحقيق المراقبين في الواقعتين، فقد خلصوا إلى أنّ أيًا من السائقَين قد فعل أمرًا خاطئًا.

وأظهرت مقاطع الفيديو أنّ بيريز لم يلمس الخطّ. في المقابل وبالرغم من أنّ أحد إطارات فيرشتابن عبر على الخطّ، فإنّ الإطار بأكمله لم يتجاوزه.

وكان ذلك يعني امتثال فيرشتابن للنصّ الجديد للقانون الرياضيّ الدولي التابع لـ "فيا" لهذا العام والذي ينصّ على أنّ الخرق يحدث عندما يتجاوز الإطار بأكمله الخطّ.

وأدّى التأويل الجديد لقوانين خطّ الحظائر لمراجعة مذكّرة الحدث لجائزة أذربيجان الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث لم يعد نيلس فيتيتش مدير السباق يطلب من السائقين البقاء على الجهة الداخليّة للخطّ.

وبحديثه في باكو، قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحظيرة الإيطاليّة لا تزال غير سعيدة بتحكيم "فيا"، لكنّه أشار إلى أنّ الاحتجاج كشف نقطة استفهام بخصوص صياغة تغيير قوانين 2022.

"أعتقد بأنّه كان هناك سوء استقرار في القرارات" قال بينوتو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول القرار بشأن احتجاج موناكو، وأضاف: "أعتقد بأنّ هذا أحد القرارات التي لسنا سعداء بشأنها".

وأكمل: "تقدّمنا باحتجاج، وأعتقد بأنّنا علمنا ما ستكون عليه النتيجة. لكنّني أعتقد بأنّنا كنّا محقين بالاحتجاج لنُظهر على الأقلّ أنّنا لا نتّفق مع القرار حينها. ولا نزال نعتقد بأنّه لم يكن القرار الصواب".

وأردف: "في الحقيقة قاموا بتغيير مذكّرات مدير السباق هنا في باكو، كما غيّروا مدخل خطّ الحظائر. أعتقد بأنّهم بدأوا الحديث بأنّ عليهم تغيير القوانين الرياضيّة الدوليّة من أجل جعله صائبًا".

وأشار بينوتو مجدّدًا إلى أنّ احتجاج فيراري ضدّ ريد بُل تمحور حول السعي وراء توضيحات للقوانين الجديدة عوضًا عن محاولة الإضرار بغريمتها.

وقال: "لم يكن ذلك ضدّ ريد بُل. أعتقد بأنّها معركة منصفة بين الفريقين في الوقت الحاضر".

وأكمل: "نحن سعداء بمواصلة هذه المعركة المنصفة. كنّا نسعى لنُظهر لفيا بأنّنا غير سعداء بهذا النوع من القرارات المتّخذة، ونحن نعرف مسبقًا أنّ النتيجة ستكون سلبيّة".