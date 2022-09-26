فيراري: على فيا السماح باستخدام المزيد من المحرّكات بعد فوضى عقوبات مونزا

تنصّ قوانين الفورمولا واحد على استخدام كلّ سائقٍ لثلاث وحدات طاقة في الموسم من دون عقوبة، بالرغم من أنّه أصبح من النادر أن يُكمل أيّ سائقٍ موسمًا كاملًا بتلك المجموعات فقط.

واختارت العديد من الفرق استغلال سباقَي سبا ومونزا للحصول على مكوّنات وحدات طاقة إضافيّة، لكنّ ذلك تسبّب في ارتباكٍ بشأن ترتيب شبكة الانطلاق بالنظر إلى عدد العقوبات التي وجب تطبيقها.

ويعتقد بينوتو أنّ "فيا" كانت بحاجة لتحديد كيفيّة تطبيق العقوبات بشكلٍ أسرع لتحديد ترتيب شبكة الانطلاق، إلى جانب التفكير في زيادة عدد المحرّكات قبل معاقبة الفرق.

وقال: "سبب تأخّر نشر ترتيب شبكة الانطلاق كلّ ذلك الوقت يعود إلى التأويلات المختلفة وعدم وضوح القوانين بما فيه الكفاية".

وأضاف: "ذلك أمرٌ نحتاج لمعالجته للمستقبل بالتأكيد، أعتقد بأنّ الأمر لم يقتصر على كيفيّة تحديد المراكز بناءً على العقوبات فقط، بل قدر العقوبات الموجّهة الكبير كذلك".

وأردف: "ذلك صعبٌ على المشجّعين، أن يروا سيارة قطب الانطلاق الأوّل لا تنطلق من المركز الأول بسبب عقوبة. لذا ربّما ثلاث وحدات طاقة للسائقٌ قدرٌ قليل في هذه المرحلة بالمقارنة مع ما وصلنا إليه".

وأكمل: "ربّما نحتاج لمراجعة ذلك للمواسم المقبلة".

وشهد سباق سبا تحقيق ماكس فيرشتابن للمركز الأوّل في التصفيات يوم السبت قبل أن يتراجع إلى المركز الـ 14 على شبكة الانطلاق بعد تطبيق العقوبات، وهو ما زاد من المطالب بتبسيط العمليّة من قبل "فيا" لتفادي هكذا حالات ارتباك.