فيراري: على "فيا" أن تتحدث مع الفرق أولًا قبل أن تصدر توجيهات تقنية

أصدرت "فيا" توجيهًا تقنيًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت فيه اتّجاهها لإبطاء وقفات الصيانة بعد إثارة بعض الفرق لمخاوف حيال السلامة.

وبدءًا من جائزة المجر الكبرى، سيتعيّن على الفرق ضمان أن تكون الاستجابة لإنزال السيارة من الروافع وتسريحها من منصة الصيانة قائمة على أزمنة ردود الفعل البشرية عوضًا عن الاستعانة بالمستشعرات الأوتوماتيكية.

وقد رحبت كل من مرسيدس ومكلارين بهذه الخطوة، لكنّ ريد بُل - أسرع فريق في وقفات الصيانة هذا العام - وصفتها "بالمخيبة للآمال".

وضمن معرض حديثه حول التوجيه التقني الجديد لوقفات الصيانة، أوضح ميكيز أنه وبينما لن تُسبب تلك الخطوة "أية مصاعب" لفيراري، إلّا أنه تفاجأ بتوقيتها، حيث يشعر أنه من الأفضل مناقشة المشاكل أولًا.

فقال: "إنّه أمر أتى من العدم هكذا بشكل مفاجئ، أتفق مع ذلك. وأعتقد أنه ومن دون مناقشة الظروف المحيطة، فسيكون من الأفضل بالتأكيد بالمضي قُدمًا أن تكون هنالك فرصة كي نجلس جميعًا ونناقش هذه المشاكل مع فيا والفرق، عوضًا عن أن نتفاجأ هكذا في وسط الموسم بهذا التوجيه التقني".

وأضاف: "نفهم في النهاية السبب وراءه، لكن سيكون من الجيّد على الأرجح لو كنا جلسنا وناقشنا المسألة أولًا".

في المقابل، ألمح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أنّ مرسيدس ربما تكون وراء ذلك الضغط من أجل إبطاء وقفات الصيانة، حيث قال: "إذا لا يُمكن هزيمتك، عندها يكون الأمر الأكثر منطقية لمنافسيك هو أن يحاولوا إبطاءك وهذا من الواضح هو ما يحدث هنا".

لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس أوضح أن فريقه لم يضغط مباشرة من أجل إبطاء وقفات الصيانة، لكنه سأل ببساطة عن نظام محتمل يُمكنه استخدامه للمساعدة في تسريع العملية.

فقال: "تحدثنا مع فيا حول آلية للسلامة، والمتعلقة بنظام نستخدمه، وما إذا كان من الممكن الاستفادة منه أكثر. وهذا ما حدث، ربما قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع. كان استفسارًا تكنولوجيًا. لذلك هل تسبب في أيّ شيء آخر؟ ربما. لا أعلم. لكن ذلك كان السؤال الذي طرحناه عليهم".