فيراري: على الفرق إظهار وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الشتوية

مع دخول الفورمولا واحد حقبة القوانين الجديدة، لم تكن التجارب الشتوية الأولى في برشلونة كافية لإظهار الوتيرة الحقيقية للفرق، بل تمحورت حول محاولة فهم السيارات الجديدة.

علاوة على ذلك، برزت مشكلة "الارتدادات" التي واجهت السيارات على المقاطع المستقيمة، حيث تعمل الفرق على محاولة حلّها قبيل بداية الموسم.

لكن ستبدأ التجارب الشتوية الثانية في البحرين يوم الخميس المقبل، وهي الفرصة الأخيرة أمام الفرق لاختبار وتيرة السيارات قبل انطلاق الموسم.

ويرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن المقاربة الحذرة للفرق في برشلونة، لن تتكرر في البحرين.

فقال: "بالتأكيد، أعتقد أن الفكرة من وراء تجارب برشلونة كانت في جمع البيانات وفهم السيارة".

وتابع: "لكن في البحرين التي ستكون قريبة جداً من السباق الافتتاحي، أعتقد أن الفرق ستُجري محاكاة للسباقات والتصفيات".

وأردف: "سترغب الفرق بمعرفة الحدود القصوى للسيارات. أعتقد أن المواقع التنافسية للفرق ستصبح أكثر وضوحاً".

من جهته، يتوقع آلان بيرمان المدير الرياضي لفريق ألبين أن يكون الأداء الفعليّ للسيارة الفرنسية أفضل مما ظهرت عليه في برشلونة.

فقال: "شعوري يقول لي بأننا ربما سنكون أقرب إلى المقدمة مما كنا عليه العام الماضي".

واختتم: "لكننا لا نعلم مستويات الوقود التي استعملتها الفرق في برشلونة. سنرى كيف ستسير الأمور".