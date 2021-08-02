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فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

ترى فيراري أنه يجب على الفورمولا واحد النظر في إلزام الفرق بالدفع لتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الكبيرة التي يتسبب بها سائقوها.

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

وسط مطالبات ريد بُل بإعادة النظر في قوانين سقف النفقات على ضوء الضرر الكبير جراء الحوادث التي تعرضت لها خلال السباقين الأخيرين، طرح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري فكرة مختلفة بشكل جذري.

وبعد انسحاب سائقه شارل لوكلير من سباق المجر بسبب ارتطام لانس سترول به في المنعطف الأول، يرى بينوتو أن الوضع الحالي بات بحاجة لنظرة معمّقة.

وبينما لا يرى ضرورة السماح بإنفاقٍ إضافي لتغطية تكاليف الإصلاح بعد الحوادث، لكنه يعتقد أن فرق السائقين المتسببين بالحوادث يجب أن تُلزم بدفع التعويضات للفرق المتضررة. 

فقال: "أعتقد أن هناك وجهة نظر خلال المستقبل القريب لخوض مناقشات مع مدراء الفرق الأخرى، ’فيا’ والفورمولا واحد".

وتابع: "من الواضح أنك وحتى لو لم تكن مذنباً، فإن هناك تداعيات لم تكن موجودة من قبل جراء التعرض لمثل هذا الضرر من الحوادث وذلك بسبب وجود سقفٍ للنفقات".

وأردف: "هل يتوجب علينا إدخال استثناءات للقانون؟ لست واثقاً أن هذا حلّ مناسب. أعتقد أن تنظيم مثل هذا الأمر سيكون معقداً جداً".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه ربما يمكننا النظر إلى الأمر من وجهة أخرى؛ في حال كان أحد السائقين مخطئاً، فإن فريقه يجب على الأقل أن يدفع تعويضاتٍ للفرق الأخرى لقاء الضرر وتكاليف الإصلاح. وهذا ما سيجعل السائقين يتحملون مسؤولية أكبر".

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وجاءت تعليقات بينوتو على ضوء مشاكل جديدة تواجه ريد بُل مع حادث كبير آخر تعرضت له إحدى سيارتيها للسباق الثاني على التوالي.

وعلى ضوء إعلان ريد بُل عن تكاليف إصلاح سيارة ماكس فيرشتابن بعد حادثة سيلفرستون والتي وصلت إلى 1.8 مليون دولار أمريكي، فإنها تواجه تكاليف إضافية لإصلاح سيارة سيرجيو بيريز بعد سباق المجر كذلك.

حيث تسبب فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بحادثة كبيرة في المنعطف الأول لسباق المجر عانت خلاله سيارتا ريد بُل من أضرار كبيرة.

وبينما تمكن فيرشتابن من مواصلة السباق وتسجيل النقاط، لكن بيريز اضطر للتوقف نظراً لتخوف الفريق من تضرر المحرك.

ويرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه من غير العدل لفريقه أن يواجه تكاليف حادثتين كبيرتين وسط تطبيق قانون سقف النفقات بـ 145 مليون دولار أمريكي.

حيث يريد من "فيا" النظر في المسألة لمحاولة إيجاد طريقة للفرق تمنع تضررها جراء حوادث لم تتسبب بها أصلاً.

فقال: "إنه وضع قاس جداً مع سقف النفقات. أعتقد أنه من غير العدل أن نتعرض لحادثة كبيرة ليست من خطئنا وأن ندفع تكاليف كبيرة لقاء الإصلاحات ولم تكن مخططة ضمن ميزانيتنا".

وتابع: "ذلك أمر أعتقد أنه بحاجة للنظر فيه بالمزيد من التفاصيل من قبل ’فيا’".

وحين سُئِل حيال تأثير تكاليف الإصلاح على سير خطط الفريق، أجاب: "من الواضح أننا ننظر في كل شيء ضمن قانون سقف النفقات. لدينا كذلك قطع الغيار والمحرك، وهذا ما يثير قلقنا".

واختتم: "أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء مراجعة مع ’فيا’ لأن هذا أمر يمكن أن يؤثر على جميع الفرق وليس ريد بُل فقط".

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