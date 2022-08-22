فيراري: علامات الاستفهام ما تزال تحيط بطريقة مراقبة سقف النفقات

تم تحديد سقف نفقات بـ 140 مليون دلوار لموسم 2022، مع إضافة 1.2 مليون دولار لوجود أكثر من 21 سباقًا وكذلك كسماح إضافي لنفقات السباقات القصيرة.

وبعد نقاشات طويلة تمت زيادة ذلك الرقم بـ 3.1 بالمئة لمساعدة الفرق على البقاء تحت سقف النفقات في مواجهة مستويات التضخم المتزايدة، ويتم تقييم فهرسة بـ 3 بالمئة لذلك السماح في 2023.

وبينما تمّت الإشادة بسقف النفقات كأحد الأسباب التي ساهمت في تقلّص الفوارق بين فرق الفورمولا واحد، وأنه قد منح بالتأكيد فرق الصدارة من تقديم تحديثات كبيرة وشاسعة بشكل متواتر، لكنّ علامات الاستفهام ما تزال قائمة جول الكيفية التي ستراقب بها "فيا" نفقات الفرق.

حيث أشار بينوتو إلى أنه وبينما يثق بـ "فيا"، إلّا أنه يرى أن مراقبة الجوانب المالية ما تزال منطقة جديدة في الفورمولا واحد.

فقال: "تجب مراقبة ذلك الجانب. أثق تمامًا بفيا، لكن القوانين المالية تمثّل قوانين جديدة بالكامل".

وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى القوانين التقنية والرياضية، في هي متواجدة منذ العديد من السنوات. صحيح أنها تشهد تغييرات وتنقيحات ويتم تغيير تصميم الهيكل بعض الشيء، لكن ما يزال جانب سقف النفقات منطقة غامضة، من قبل فيا والفرق كذلك".

وتابع: "نعلم تمامًا مواضع إتمام الأمور، وأين تجب مراقبتها. لهذا تمثل القوانين المالية قوانين جديدة تمامًا للفرق وفيا".

وأكمل: "سيتطلب الأمرو قتًا كي تعرف فيا والفرق تلك القوانين بشكل جيد، كي تتمكن من تأويلها، توضيحها ومراقبتها".

وأردف: "إذا ما نظرنا إلى حجم الفريق لدى فيا الذي يراقب الجوانب المالية، سنجد أنه يتكون من 3، 4 أو 5 أشخاص بالمقارنة مع عشرات يراقبون الجانب التقني، سيزيد العديد مع الوقت ومرور السنين، لكن حاليًا، هنالك علامة استفهام كبيرة ونحن بحاجة لمناقشة ذلك".