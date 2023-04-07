فيراري: عقوبة ريد بُل جراء خرق سقف النفقات "خفيفة جداً"
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن العقوبة التي تلقتها ريد بُل جراء خرق سقف النفقات في الفورمولا واحد، كانت خفيفة جداً.
خرقت ريد بُل سقف النفقات لموسم 2021، حيث تم تغريم الفريق بـ 7 ملايين دولار أمريكي وخفض وقت التجارب ضمن نفق الهواء بنسبة 10 بالمئة لمدة 12 شهراً بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وبالرغم من ذلك، لكن ريد بُل بدأت موسم 2023 بسيطرة مطلقة لتفوز بالسباقات الثلاثة الأولى حتى الآن.
"أعتقد ما تلقته ريد بُل ليس عقوبة. إنها خفيفة جداً. لو قلنا أن الفريق يتحسن بمقدار ثانية خلال التطوير الانسيابي على مدار الموسم، ومع عقوبة 10 بالمئة، فإنك تخسر عُشر ثانية فقط!" قال فاسور.
وأكمل: "التقدم لا يسير بمنحى خطي، وقد يكون أقل، كما أنه من المسموح لك إنفاق المال في مواضع أخرى. ذلك يعني من وجهة نظري أن العقوبة هامشية".
وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن الفريق قام بعمل جيد بالتعامل مع العقوبة، أو أن العقوبة نفسها لم تكن رادعة بما يكفي، أجاب: "الأمران صحيحان. لقد قاموا بعمل جيد. لكنني ما زلت مقتنعاً بأن العقوبة كانت خفيفة جداً".
وأكمل: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم يمتلكون أفضلية هائلة منذ بداية الموسم".
وأردف: "لا أريد القول بأنهم لم يقوموا بعمل جيد، لأنني أعتقد وبصراحة أنهم قاموا بعمل جيد للغاية مع سيارتهم".
واسترسل: "لا أحاول إيجاد أعذار على الإطلاق. لكن لو سألتموني عن رأيي في العقوبة إن كانت خفيفة جداً، فسأجيب بـ نعم".
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