فيراري: عطل في نظام الاستشعار تسبّب في عقوبة إسراع لوكلير في خطّ الحظائر

تلقى لوكلير عقوبة 5 ثوانٍ بعد وقتٍ قصيرٍ من رفع العلم الشطرنجي عندما تبيّن أنّه أفرط في السرعة في خطّ الحظائر في نهاية اللفّة الـ 42.

وتسبّبت العقوبة في تراجعه من المركز الخامس على السادس خلف فرناندو ألونسو بعد أن كان في مركزٍ خامسٍ مرتاحٍ قبل التوقّف الذي جاء نتيجة قرار فيراري بالسعي وراء نقطة أسرع لفّة.

وقبل لوكلير اللوم حيال الإفراط في السرعة، لكنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري كشف بأنّ مشكلة في أحد أنظمة الاستشعار بعد أن علق غلاف خوذة في قناة تهوية المكابح الأماميّة اليمنى ما ترك قياسات الفريق خاطئة بعض الشيء.

وقال الإيطالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول التوقّف المتأخّر: "كان قرارًا على الحافة. لم نكن نستخدم أنظمة الاستشعار الطبيعيّة لقياس السرعة لأنّها تعطّلت خلال ارتفاعٍ مفرطٍ للحرارة في الإطار الأماميّ الأيسر، وربّما لم يكن نظامنا البديل دقيقًا بما فيه الكفاية".

وأضاف: "كان وضعًا غير محظوظ في المجمل".

ووجد المراقبون أنّ لوكلير تجاوز حدّ السرعة القصوى بـ 1 كلم/س، وهو ما تسبّب في عقوبة الثواني الخمس.

وتُعدّ هذه الكبوة الأحدث بالنسبة للوكلير وفيراري ضمن يومٍ تلقّت فيه آمالهما في اللقب ضربة قويّة أخرى بعد فوز فيرشتابن منطلقًا من المركز الـ 14 وتوسيعه لأفضليّته إلى 98 نقطة أمام لوكلير في البطولة.