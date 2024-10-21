فيراري "ضمن المعركة" على لقب بطولة الصانعين بعد ثنائيّة أوستن

يعتقد شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن أنّ ثنائيّة فيراري في الولايات المتّحدة الكبرى يضعها مباشرة في المعركة على لقب بطولة الصانعين، حونها تتأخّر الآن بـ 48 نقطة فقط عن المتصدّرة مكلارين.

كسبت فيراري 26 نقطة من ريد بُل الثانية في بطولة الصانعين وباتت على بُعد 8 نقاطٍ عنها، بينما تتأخّر بـ 48 نقطة عن مكلارين بعد سيطرة لوكلير وساينز في الأمام.

وكان لوكلير قد انتزع الصدارة في المنعطف الأوّل متجاوزًا ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

وكان السائقان قد أشارا قبل السباق إلى أنّ أداء فيراري على حلبة الأمريكيّتين سيكون اختبارًا لمدى تقدّم الفريق، وبالرغم من إشارة لوكلير إلى وجود "حدود وقيود" من ناحية المطبّات الكثيرة في المقطع الأوّل في التصفيات، كان الفريق متقدّمًا بخطوة كبيرة على البقيّة في السباق.

وقال لوكلير أنّ الحظيرة الإيطاليّة تستهدف الآن لقب الصانعين، ويشعر بأنّ الفريق في مستوى جيّدٍ تقنيًا وعمليًا لفعل ذلك.

وقال: "لم تكن عطلة نهاية أسبوعٍ سهلة حتّى الآن، عانيت قليلًا مع الشعور في السيارة. لكنّني حظيت بالثقة في السباق وكان الشعور أفضل، وكان ذلك ما حدث".

وأردف: "اعتقدنا بأنّ الآخرين سيتحسّنون كثيرًا، لكنّنا حافظنا على اليد العليا. أنا سعيدٌ حقًا بالثنائيّة اليوم، لم نكن لنحلم بنتيجة أفضل".

وأكمل: "كان ما حدث في المنعطف الأوّل جيّدًا، ذلك ما أردت فعله بالضبط. حصلنا على انطلاقة جيّدة. وبالنسبة للفترة الثانية من عمر السباق فقد تعلّق الأمر بإدارة الوضع، وقمنا بعملٍ رائع، وكانت وتيرة السيارة جيّدة حقًا وأودّ شكر المهندسين".

ثمّ تابع: "لقد عملوا بشكلٍ جنوني على مدار الأشهر القليلة الماضية لجلب التحديثات التي وفّرناها في سنغافورة والسباقات القليلة الماضية ويبدو أنّها تؤتي ثمارها".

وواصل شرحه بالقول: "الفريق بأكمله يعمل بشكلٍ رائع، وقفات الصيانة كانت رائعة، وكلّ شيء يعمل بشكلٍ جيّد، لذا أنا سعيدٌ حقًا. لا نزال نستهدف اللقب الآن، إنّه طريقٌ طويل، لكنّ هذه بداية جيّدة لسلسلة سباقات ثلاثيّة".

كما شاطره ساينز الرأي، حيث قال أنّ سيارة "اس.اف-24" أثبتت قوّتها في السباقات التي يكون فيها تآكل الإطارات العامل الرئيسي، وسمح ذلك لها بأن تكون أكثر عدائيّة.

وقال الإسباني: "إنّها نتيجة تضعنا أين نريد للمنافسة على لقب الصانعين الآن، لذا أنا سعيدٌ جدًا من أجل الجميع ف فيراري الآن".

وأضاف: "في ذات الوقت علمت أنّ الكثير من السباقات ستتحدّد في الانطلاقة. علمت أنّ لاندو وماكس سيتسابقان بشكلٍ محتدمٍ في المنعطف الأوّل، لكن للأسف حصلت على أسوأ نتيجة منها، ولم أحصل على الصدارة".

وأكمل: "إدارة الإطارات هي نقطة قوّة سيارة هذا العام بالتأكيد. نحظى بفترات طويلة مع مستويات تآكل ضعيفة. أستمتع حقًا بذلك. أمضينا الكثير من السباقات في الدفاع وخسارة المراكز حينها (العام الماضي)، لكن نبدو قادرين على الدخول في وضع الهجوم هذا العام والتجاوز، وذلك ممتع. آمل أن يستمرّ ذلك".