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فيراري: شوماخر قد يواجه موسمًا أوّل "صعبًا" في الفورمولا واحد

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فيراري: شوماخر قد يواجه موسمًا أوّل "صعبًا" في الفورمولا واحد

صرّح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّ عادة ميك شوماخر بأن يستغرق وقتًا في التأقلم مع الفئات الجديدة قد تجعله يواجه موسمًا أوّل صعبًا" في الفورمولا واحد.

سيخوض الألماني الشاب وعضو أكاديمية فيراري للناشئين أول موسم له في الفئة الملكة مع فريق هاس في 2021، وذلك بعد فوزه بلقب الفورمولا 2 هذا العام.

وقد أظهر شوماخر في فئات الناشئين أنّه يصل إلى ذروة أدائه خلال موسمه الثاني في الفئة، حيث فاز بلقبي الفورمولا 3 والفورمولا 2 خلال موسمه الثاني في كل منهما، لذلك تظن فيراري بأنّ ذات الأمر قد يتكرر في الفورمولا واحد.

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وعند سؤاله عن توقعاته لشوماخر في الفورمولا واحد، قال بينوتو: "أعتقد بأنّه سيواجه بداية صعبة للغاية. إذا ما استرجعت مسيرته في الفئات السابقة، وتحديدًا الفورمولا 3 والفورمولا 2، فإنّه كان يقدم أفضل أداء له في موسمه الثاني وليس الأوّل".

وأضاف: "بالمقارنة مع شارل (لوكلير)، فإنّ شارل عادة ما يكون سريعًا للغاية خلال أول يوم له. أعتقد بأنّ ميك، ومن خلال الطريقة التي طوّر بها نفسه، فهو يتعلم الكثير في موسمه الأوّل وكذلك في بداية الموسم الثاني، ومن ثم يصبح قويًا للغاية في النصف الآخر من الموسم الثاني".

وتابع: "لذلك أظن بأن موسمين سيكونان مهمين للغاية بالنسبة له. لكنني أتوقع بالفعل أن أرى تقدمًا منه في الموسم الثاني بالمقارنة مع الأوّل".

وحين سُئِل عمّا يشعر بأن شوماخر بحاجة لأن يقدمه في هاس خلال الموسمين المُقبلين من أجل أن يحظى بفرصة الفوز بمقعد في فيراري بعد ذلك، أوضح بينوتو بأنّ العامل الأساسي سيكون ثبات الأداء في السباقات وتسجيل نقاط جيّدة.

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فقال: "أتوقع أن يثبت سرعته في سياق الفورمولا واحد، في كل من التصفيات والسباق".

واختتم: "لكن حتى أكثر من ذلك، أن يبرهن على أنّه قوي للغاية على صعيد وتيرة السباق، وأن يقدم أداءً ثابتًا فيما يخص إكمال السباقات في مراكز جيّدة. كارلوس (ساينز) جيّد للغاية في ذلك. حيث عادة ما يُنهي السباقات في مركز أفضل بالمقارنة مع التصفيات، وهذا هو ما عليك توقعه من السائق، وهذا ما أتوقعه من ميك في العامين المُقبلين".

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