فيراري: شوماخر سيكون "مرشّحًا جيّدًا" لمقعد فورمولا واحد في المستقبل

أكمل ميك - نجل الأسطورة بطل العالم سبع مرّات في الفورمولا واحد مايكل شوماخر - أولى مواسمه في الفورمولا 2 في المركز الـ 12 في 2019، حيث سجّل الفوز في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة على حلبة هنغارورينغ.

كما أكمل ميك أوّل يومَي اختبار رسميين في الفورمولا واحد العام الماضي، حيث قاد لصالح فيراري ومن ثمّ ألفا روميو في تجارب ما بعد جائزة البحرين الكبرى في أبريل/نيسان من العام المنصرم.

من جانبه، قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ القلعة الحمراء "تتوقّع الكثير" من شوماخر الصغير في 2020.

"نحن فخورون للغاية بتواجده معنا ضمن أكاديمية فيراري للناشئين" قال بينوتو.

وأضاف: "لم نقم بضمّه فقط كونه نجل مايكل شوماخر، ولكن كذلك لأنّه سائق جيّد، لقد قدّم بالفعل أداءً جيّدًا حتّى خلال هذا الموسم".

وتابع: "إذا ما نظرتم إلى الترتيب، سترون بعض السائقين المتمرّسين في المقدّمة، لكنّه حظي بموسم جيّد واحد فقط ليكتسب الخبرة. وفي حال نظرتم للوضع من حيث الناشئين، فقد قام بعمل جيّد كذلك، إذ كان ناشئًا خلال هذا الموسم".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ الموسم المُقبل سيكون حاسمًا بالنسبة له من أجل فهم مدى تقدّمه. نتوقّع الكثير منه هذا العام كونه بات لديه عام من الخبرة في جعبته ونحن واثقون بأنّه سيكون مرشّحًا جيّدًا للصعود إلى الفورمولا واحد في المستقبل".

مع ذلك، أضاف بينوتو أنّه لا يعلم إذا ما كان من المبكّر للغاية الحكم على شوماخر حول ما إذا سيكون على قائمة الفريق الأساسي لفيراري في المستقبل.

إذ أنّ أيّة ترقية مبدئية للفورمولا واحد ستكون على الأرجح مع ألفا روميو، حيث تتحكّم فيراري بأحد المقعدين ضمن الفريق الذي تديره شركة ساوبر.

"هل سيكون مرشّحًا للقيادة لصالح فيراري في المستقبل؟ من المبكّر جدًا الحديث عن ذلك" قال بينوتو.

وأردف: "لكن من جديد، الهدف من أكاديمية فيراري هو إيجاد الموهبة التالية للفريق الأساسي وهو جزء من ذلك البرنامج، كوننا في نهاية المطاف نرى بأنّه يمتلك الموهبة للبقاء ضمن هذه المجموعة. 2021 ستكون نقلة مبكّرة للغاية لأحد مواهبنا الشابة كذلك".

واسترسل: "في 2021 ستكون خبرة السائقين مهمة كوننا سنحظى بسيارة جديدة تمامًا".

وقد أشارت بعض المصادر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّ شوماخر كان ضمن مرحلة تقييم للمقعد الثاني في ألفا روميو، لكنّ نتائجه في الفورمولا 2 مع تحسّن أداء أنطونيو جيوفينازي في النصف الثاني الموسم منحت الإيطالي الأفضلية في نهاية المطاف ليتواجد لموسم آخر في الفورمولا واحد.

وقد صرّح شوماخر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه لم تكن هنالك فرصة لشغل مقعد في الفئة الملكة لموسم 2020 بالرُغم من ذلك الارتباط.

"بالطّبع إذا ما حصلت على الفرصة فإنّك تحاول اغتنامها، لذا لم تكن هنالك فرصة من أجل ذلك" قال شوماخر.

واستطرد: "هذا أمر مفتوح وواضح. لكنّ القرار التالي حينها كان البقاء في الفورمولا 2. إذ كان ذلك أكثر قرار ذكي ومضمون لأتّخذه والفئة التي بوسعي القيادة فيها".

واختتم: "الفورمولا 2 ستحظى بإطارات جديدة (بقياس 18 إنشًا) الموسم المُقبل، الأمر الذي سيكون إيجابيًا بالنسبة لي حيث ستتّجه الفورمولا واحد إلى ذلك النوع من الإطارات في 2021. إذا ما تمكّنا حينها من الصعود إلى الفورمولا واحد، سأتمتّع حينها بأفضليّة في ذلك الجانب".