فيراري: "سيكون من الخاطئ" التركيز على أداء المنافسين في باكو
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن على الفريق استخلاص أقصى ما يمكن من الأداء في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد وألا يرتكب "خطأ" التركيز على المنافسين.
سيكون الأداء على مدار اللفة الواحدة هاماً جداً في حلبة مثل باكو، خاصة وأن السباق القصير سيمتلك تصفياته الخاصة يوم السبت، بالتالي على الفرق امتلاك الجهوزية الكاملة.
وتمتلك فيراري ثاني أسرع السيارات على مدار اللفة الواحدة خلف ريد بُل، حيث ظهر ذلك في البحرين وجدة، لكنها عانت في ملبورن، حين تفوقت علينا سيارات مرسيدس وأستون مارتن.
ويرى فاسور أنّ على الفريق التركيز لرفع أدائه الخاص وعدم التشتت بأداء الآخرين.
فقال: "التركيز على ريد بُل ومرسيدس أو أستون مارتن، سيكون خاطئاً برأيي".
وأكمل: "علينا استخلاص أفضل ما يمكن من الأداء عبر التركيز على أنفسنا. لكننا حققنا خطوة جيدة بين السباقين الثاني والثالث، برأيي".
وأردف: "إن نجحنا بجلب بضعة تحديثات كهذه.. أعتقد أن المشكلة في ملبورن لم تكن في إمكانيات السيارة، بل بعملنا كفريق فيما يتعلق باستخلاص الأداء الكافي، وهذا ما يجب علينا التركيز عليه".
وأضاف: "ستكون باكو محورية، لأن هناك حصتي تصفيات في باكو مع سباقين، وعلينا التقدم كفريق للقيام بعمل أفضل لاستخلاص أقصى قدرات السيارة".
واسترسل: "كما أن الحلبة في باكو مختلفة. لكن الأمر الأهم هو استخلاص أقصى ما بوسعنا والتركيز على أنفسنا وليس الآخرين".
ويدرك فاسور أن مهمة تقديم أداء جيد على حلبة الشوارع الصعبة لن تكون مهمة سهلة، لكنه ما زال يأمل بأن تقدم التحديثات تحسينات إضافية للسيارة.
فقال: "نحن نتطلع لأداء أكثر ثباتاً. أعتقد أننا حققنا ذلك".
وأكمل: "أريد من باكو أن تكون تأكيداً على ذلك. باكو عادة ما تكون حلبة متطلبة ومختلفة بسبب الرياح والمسار بين الأبنية حيث يتغير اتجاه الرياح من منعطف لآخر".
واختتم: "أعتقد أننا اتخذنا اتجاهاً صحيحاً في ملبورن، وعلينا تأكيد ذلك في السباق التالي".
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