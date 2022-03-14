فيراري: سيارة 2022 ليست قادرة على الفوز بالسباقات بعد

بدا الصانع الإيطالي مثيرًا للإعجاب على مدار أيّام التجارب في برشلونة والبحرين، حيث أشار العديدون إلى أنّها تملك الحزمة الأقوى حاليًا.

لكن في حين أنّ الفريق المتمركز في مارانيللو بدا متفائلًا حيال التقدّم الذي حقّقه على مدار الفترة الشتويّة للاقتراب من المقدّمة، فإنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق قال بأنّ الحديث حول اعتبار الحصان الجامح الفريق الذي يجب التغلّب عليه غير صحيح.

ولا يفهم بينوتو سبب إشادة الآخرين بإمكانيّات فريقه، وذلك في الوقت الذي يعتقد فيه بأنّه من المستحيل معرفة ترتيب المنافسة الآن قبل السباق الأوّل.

وقال حيال ذلك: "لست قادرًا على الحكم على أداء الآخرين. لكن يجب أن نكون جيّدين على صعيد تقييم أنفسنا، ولا أعتقد بأنّنا سنكون الفائزين".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ريد بُل ومرسيدس تملكان سيارتين قويّتين وسريعتين، وفريقاهما قويّان للغاية كذلك".

وأردف: "كان بوسعي أن أرى خلال اليوم الأخير من التجارب أنّ ريد بُل جلبت تحديثات، وهو ما يُثبت ويُظهر جودتهم على صعيد التطوير، وهو ما سيكون حاسمًا بين الآن والسباق الأوّل".

وواصل شرحه بالقول: "ربّما ستتحسّن مرسيدس كذلك. لذا هما فريقان قويّان للغاية، وآمل أن نكون مرشّحين خارجيين. آمل أن نُحاول فرض تحدٍ عليهم. سيكون ذلك رائعًا من جانبنا".

وفي حين أنّ فيراري كانت حريصة على الإبقاء على توقّعاتها منخفضة، فإنّ شارل لوكلير سائق الفريق اعترف بأنّه في أفضل مستوياته منذ انضمامه إلى الفريق في بداية 2019.

وقال حيال ذلك: "هذه من أكثر التحضيرات سلاسة بالتأكيد، لم تكن هناك أيّة مشاكل كبيرة".

وأضاف: "خاصة مع هكذا مشروعٍ جديد، دائمًا ما تتوقّع إيجاد بعض الحواجز والعقبات، وباستثناء الارتدادات الآن، والتي تُعدّ مشكلة في بعض الظروف المعيّنة، فإنّ كلّ شيء سار على نحوٍ سلس".

وأكمل: "تمكّنا من مواصلة التحسّن. لكن مثلما شاهدنا فأعتقد بأنّ ريد بُل لديها حزمة جديدة ومرسيدس جلبت سيارة جديدة بالكامل، ولم يُظهرا إمكانيّاتهما الحقيقيّة. يبدو الجميع متقاربًا في مرحلة أو أخرى".

وأردف: "من الصعب للغاية معرفة قدر الفارق الذي لديهم. نعلم الهامش الذي لدينا، لكن ليست لدينا فكرة عن قدر ما يُخفونه".

لكن في حين أنّه قلّل من إمكانيّات فريقه لبداية الموسم، يعتقد بينوتو بأنّه من الحاسم أن تتّبع فيراري مقاربة عدائيّة على صعيد عمليّة التحديثات.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا نحتاج دائمًا لتحقيق خطوة إلى الأمام. أعتقد بأنّه لا يُمكنك التحلّي بالثقة المفرطة على الإطلاق، وتحتاج لأن تُحاول التطوير والتحسّن في الفورمولا واحد".

وأكمل: "نعلم أن منافسينا أقوياء للغاية وأثبتوا سرعتهم كذلك".

واختتم بالقول: "أتوقّع أن يكونوا في الأمام في السباق الأوّل. سنُحاول منافستهم قدر الإمكان، ونأمل أن نكون ضمن المعركة معهم، وسيكون من الرائع أن يحدث ذلك في بداية الموسم. لكنّ التحديثات ستكون مهمّة في بقيّة الموسم".