فيراري: سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 "فاجأت الجميع إيجابيًا" بعد الشكوك الأولية

تخضع الفورمولا 1 لأحد أكبر التغييرات في تاريخها، إذ تتميز سيارات 2026 بديناميكا هوائية نشطة، إضافة إلى توزيع قوة بنسبة 50:50 بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي. وبعد التعديل الكبير في قوانين المحركات عام 2014 الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في الأزمنة، ظهرت تكهنات بأن الجيل الجديد من السيارات قد يكون أبطأ بكثير من سابقه.

وتركزت الشكوك بشكل أساسي حول الاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية، وسط مخاوف من نفاد الطاقة المسترجعة لدى السائقين في منتصف الخطوط المستقيمة الطويلة.

لكن مع نهاية الاختبار الثاني في البحرين، تمكن سائق فيراري شارل لوكلير من تسجيل زمن بلغ دقيقة و31.992 ثانية على إطارات بيريللي "سي4"، وهو أبطأ بحوالي 2.5 ثانية من الزمن الذي سجله كارلوس ساينز لتصدر اختبارات العام الماضي. ومن المرجح أن يتقلص هذا الفارق مع استمرار الفرق في تطوير سيارات 2026.

وقبل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى، قال فاسور إن المؤشرات الأولى من الاختبارات بددت الكثير من الشكوك.

وأضاف: "الشكاوى جزء من طبيعة الفورمولا 1، لكنني أعتقد أن الجميع فوجئوا بشكل إيجابي. قال البعض إننا سنقترب من مستوى الفورمولا 2، لكنّ الفارق الآن لا يتجاوز ثانيتين أو ثلاث عن أزمنة 2025، ومع العلم أن درجات الحرارة في اختبارات البحرين العام الماضي كانت أقل بكثير. بالنظر لما ظهر، فأعتقد بأن الصورة العامة أفضل بكثير مما كان متوقعًا".

وتابع: "هناك بعض النقاط الحرجة بالطبع، لكننا في بداية هذا الدورة التقنية. سنحتاج للتكيف وتحسين الأداء، وأعتقد أن هناك دائمًا إمكانية لإجراء تعديلات إذا لزم الأمر. الأهم هو وجود منافسة قوية: عندما تكون هناك معركة ضيقة بين فريقين أو أكثر، لا يهم أن نكون أبطأ بثانيتين عن الموسم الماضي. المهم أن نكون أسرع بعُشر الثانية من جميع المنافسين".

ولفتت فيراري الأنظار في البحرين بتصميم مبتكر للجناح الخلفي الذي يدور 180°، ما ساعد الفريق على تقليل مقاومة الهواء مع الحفاظ على الثبات العام. ثم قدم الفريق لاحقًا حلًا هوائيًا جديدًا باسم "اف.تي.ام" لاستغلال تدفق غازات العادم ومساعدة استرجاع الطاقة.

وأبدى فاسور سعادته برؤية مهندسي فيراري "يدفعون حدود الابتكار" مع سيارة "اس.اف-26"، مشددًا على أن الفريق حافظ على حوار مستمر مع الاتحاد الدولي للسيارات لضمان توافق الحزمة الهوائية مع اللوائح.

وقال: "عليك استكشاف اللوائح التقنية، أن تكون جريئًا، وأن تدفع الحدود إلى أقصى حد. فقط بهذه الطريقة يمكنك الابتكار. لكن ما يحتاج الانتباه هو أن الابتكار لا يقتصر على الأجزاء المرئية من السيارة. سعيد بأن حلين جذبا انتباه الصحافة والحلبة، لكن في الماضي قدمنا ابتكارات أخرى في المناطق الخفية مثل نظام التعليق ونظام التبريد والمحرك، وأعتقد أن هذا ينطبق على جميع الفرق".

وأضاف: "أحب أن أرى مهندسينا يدفعون الحدود مع الانتباه دائمًا للشرعية. حافظنا على حوار مفتوح مع الاتحاد الدولي منذ اليوم الأول لمناقشة التحديثات التي تم إدخالها. لا أحد يمكنه تحمل إهدار ساعات نفق الهواء أو ميزانية الفريق من خلال المخاطرة بتقديم حلول لا تتوافق مع اللوائح".