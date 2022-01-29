تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / "فيا" تعترف بأنّ وظيفة ماسي مهدّدة التالي / ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة
فورمولا 1 أخبار

فيراري: سيارات الفورمولا واحد قد تكون جميعها متشابهة في 2023

يرى لورون ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري أن تصاميم سيارات الفورمولا واحد قد تكون جميعها متماثلة للغاية في 2023.

فيراري: سيارات الفورمولا واحد قد تكون جميعها متشابهة في 2023

مع وضع الفرق لمساتها الأخيرة على سيارات موسم 2022 المقبل، هناك أمل ضعيف نوعاً ما بألا تتسبب القوانين بجعل السيارات متشابهة بشكل كبير.

لكن ومع سعي الفرق للتلاؤم مع تغييرات القوانين وسعيها للاستفادة بأكبر قدر ممكن للتفوق على المنافسين، يرى ميكيز أن هناك فرصة كبيرة بأن تتشابه أشكال السيارات بشكل كبير مع الانتقال إلى العام الثاني من القوانين الجديدة.

فقال: "هناك حرية تطويرية أقل بكل تأكيد. جميعنا متحمسون لأن هناك أموراً جديدة بشكل كبير مقارنة بالموسم المنصرم. لكن كم سيكون اختلاف السيارات عن بعضها البعض؟ سنرى".

وأكمل: "أعتقد أننا في البداية سنرى بعض الاختلافات بيننا جميعاً".

وتابع: "لكنني أعتقد أن السؤال الأهم هو بعد مرور ستة أشهر، أو عام، ومع تصميم سيارات 2023، هل ستكون متماثلة؟".

وأردف: "لا أقول أن هذا ما سيحصل، أقول دعونا نلقي نظرة، في بدايات 2023، لنرى إن كانت هناك فروقات كافية ومساحات كافية للفرق كي تعمل على تصاميم مختلفة".

اقرأ أيضاً:

وبدأت بعض المخاوف تظهر إزاء قوانين 2022 المقيدة بعض الشيء.

وبالرغم من أن الحكم الأخير على القوانين ما زال مبكراً لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يبدو متحمساً لإمكانية وجود تنوع فعلي في التصاميم.

حيث عبّر نيكولاس تومبازيس الذي ترأس قسم سباقات المقعد الأحادي في "فيا"، العام الماضي، عن تفاؤله بأن السيارات لن تبدو متماثلة في 2022.

فقال: "من الصعب الحُكم، لأن ذلك يعتمد على خبرة المشاهد".

وأكمل: "لا بد من القول أنه وبشكل ما فإن سيارات 2021 كذلك تبدو متماثلة لبعضها البعض، وأحياناً من الصعب التفريق بين السيارات".

واختتم: "أعتقد أنك ستكون قادراً على تمييز السيارات إن كنت تمتلك بعض الخبرة في الفورمولا واحد".

المشاركات
التعليقات
"فيا" تعترف بأنّ وظيفة ماسي مهدّدة
المقال السابق

"فيا" تعترف بأنّ وظيفة ماسي مهدّدة
المقال التالي

ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة

ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة
تحميل التعليقات
فيراري More from
فيراري
نوريس: ساينز أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

نوريس: ساينز أحد أفضل السائقين في الفورمولا واحد

فيراري تتوقع "مفاوضات سهلة" لعقد ساينز الجديد
فورمولا 1

فيراري تتوقع "مفاوضات سهلة" لعقد ساينز الجديد

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

ساينز: نموذج نفق الهواء يُظهر حجم تغييرات قوانين الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: نموذج نفق الهواء يُظهر حجم تغييرات قوانين الفورمولا واحد

ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا تاوري: سقف النفقات غير كافٍ لتقليص الفارق خلف فرق الصدارة

فيراري: سيارات الفورمولا واحد قد تكون جميعها متشابهة في 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: سيارات الفورمولا واحد قد تكون جميعها متشابهة في 2023

"فيا" تعترف بأنّ وظيفة ماسي مهدّدة
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تعترف بأنّ وظيفة ماسي مهدّدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.