فيراري: سيارات الفورمولا واحد قد تكون جميعها متشابهة في 2023

مع وضع الفرق لمساتها الأخيرة على سيارات موسم 2022 المقبل، هناك أمل ضعيف نوعاً ما بألا تتسبب القوانين بجعل السيارات متشابهة بشكل كبير.

لكن ومع سعي الفرق للتلاؤم مع تغييرات القوانين وسعيها للاستفادة بأكبر قدر ممكن للتفوق على المنافسين، يرى ميكيز أن هناك فرصة كبيرة بأن تتشابه أشكال السيارات بشكل كبير مع الانتقال إلى العام الثاني من القوانين الجديدة.

فقال: "هناك حرية تطويرية أقل بكل تأكيد. جميعنا متحمسون لأن هناك أموراً جديدة بشكل كبير مقارنة بالموسم المنصرم. لكن كم سيكون اختلاف السيارات عن بعضها البعض؟ سنرى".

وأكمل: "أعتقد أننا في البداية سنرى بعض الاختلافات بيننا جميعاً".

وتابع: "لكنني أعتقد أن السؤال الأهم هو بعد مرور ستة أشهر، أو عام، ومع تصميم سيارات 2023، هل ستكون متماثلة؟".

وأردف: "لا أقول أن هذا ما سيحصل، أقول دعونا نلقي نظرة، في بدايات 2023، لنرى إن كانت هناك فروقات كافية ومساحات كافية للفرق كي تعمل على تصاميم مختلفة".

وبدأت بعض المخاوف تظهر إزاء قوانين 2022 المقيدة بعض الشيء.

وبالرغم من أن الحكم الأخير على القوانين ما زال مبكراً لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يبدو متحمساً لإمكانية وجود تنوع فعلي في التصاميم.

حيث عبّر نيكولاس تومبازيس الذي ترأس قسم سباقات المقعد الأحادي في "فيا"، العام الماضي، عن تفاؤله بأن السيارات لن تبدو متماثلة في 2022.

فقال: "من الصعب الحُكم، لأن ذلك يعتمد على خبرة المشاهد".

وأكمل: "لا بد من القول أنه وبشكل ما فإن سيارات 2021 كذلك تبدو متماثلة لبعضها البعض، وأحياناً من الصعب التفريق بين السيارات".

واختتم: "أعتقد أنك ستكون قادراً على تمييز السيارات إن كنت تمتلك بعض الخبرة في الفورمولا واحد".