فيراري: سقف النفقات لم يضع حدًا على الأفكار في الفورمولا واحد
اعترف فريق فيراري أن سقف النفقات الذي تمّ تطبيقه في الفورمولا واحد ربما يكون قد وضع قيودًا على قدرة الفرق على جلب التحديثات هذا الموسم، لكنه لم يضع عائقًا أمام الأفكار الجيدة.
شهد تطوير السيارات على مدار موسم 2022 مقاربة مختلفة عن السنوات الماضية، حيث تعيّن على الفرق الموازنة بين رغبتها في تحقيق خطوات من خلال التحديثات ونفقات إنتاج الأجزاء الجديدة.
إذ آثرت فرق مثل ألبين جلب تحديثات صغيرة في كل سباق، بينما عمدت فرق أخرى إلى تقديم أجزاء جديدة ضمن حزمات أكبر متفرقة على مدار الموسم.
وبالرغم مما بدا في بعض الأوقات بأنه عرقلة نوعًا ما لسعي الفرق من أجل التطوير، لكن جوك كلير كبير مهندسي الأداء لدى فيراري أوضح بأن العمل في المصانع كان بنفس الحدّة فيما يتعلق بمحاولة معرفة سُبل تحقيق المكاسب على السيارة.
إذ وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان العمل في المصانع متقدمًا أكثر عما هو متاح على الحلبات، قال كلير: "هنالك بالتأكيد تأثير لوضع البطولة الحالي على ما إذا ستضغط لجلب المزيد من التحديثات هنا، وبالتوجه إلى نهاية الموسم بطبيعة الحال".
وأضاف: "تعرف بالتأكيد السقف المتاح لك من حيث النقفات، لذلك من الحتمي أن تضطرّ لاتخاذ بعض القرارات بناء على الوضع الحالي. لكن بالطبع لا تتوقف مطلقًا عن التطوير. سواء اخترت الإنفاق على الحزم التي تأتي إلى الحلبة أم لا، حيث أن القوة الفعلية العقلية لا تكلف الكثير في الواقع".
وتابع: "هنالك أناس أذكياء للغاية في كافة الفرق، والذين يأتون بالأفكار. لذلك حتى إذا لم تكن تجلب هذه الأفكار إلى الحلبة، فإنها ستتبلور على الأرجح مع بداية الموسم المُقبل".
وأكمل: "من جديد، أنت من يقرر متى تجلب هذه الأفكار. سقف النفقات لم يضع قيدًا على خروج الناس بأفكار رائعة. الأفكار تأتي دومًا في المصنع ولا تتوقف، وهذا مثير جدًا".
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