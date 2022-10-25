فيراري: سرعة ريد بُل على الخطوط المستقيمة "مصدر حماية جيّد"

حسمت ريد بُل لقب الصانعين الأوّل لها في الفورمولا واحد منذ 2013 بعد فوزها بسباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

ومثّل هذا الفوز الـ 13 لماكس فيرشتابن هذا الموسم، ليُعادل بذلك رقم مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل القياسي المشترك بعدد الانتصارات في موسم واحد، كما كان ذلك الفوز الـ 15 لريد بُل هذا الموسم.

وتعافى لوكلير في المقابل من المركز الـ 12 الذي انطلق منه ليحصل على فرصة التقدّم على فيرشتابن عندما واجه الأخيرة مشكلة في وقفة صيانته الثانية، لكنّه لم يتمكّن من البقاء أمامه سوى لبضع لفّات.

وتجاوز فيرشتابن كلًا من لوكلير وهاميلتون على الخطّ المستقيم ليستعيد الصدارة بأريحيّة.

وقال ميكيز حيال ذلك: "ليست هذه المرّة الأولى التي يتسابقون فيها بأفضليّة على صعيد السرعة القصوى على حساب كلّ المنافسين الآخرين".

وأضاف: "تمكّنوا من التعامل مع ذلك وعندما تكون هناك بعض المعارك مثل اليوم، فإنّ تلك السرعة تُمثّل أفضليّة. دائمًا ما نُحاول موازنة الأمور بين زمن اللفّة والسرعة القصوى".

وأكمل: "لديهم باختصار أفضليّة وتيرة، مثلما كان عليه الحال في أغلب أيّام الأحد هذا العام".

وأردف: "لديهم حماية جيّدة للغاية من خلال سرعتهم القصوى العالية".

وكانت فيراري قد فقدت خدمات كارلوس ساينز الإبن مبكّرًا بعد أن اصطدم به جورج راسل في المنعطف الأوّل.

وقال ميكيز: "كان من الصادم فقدان كارلوس هكذا بعد بضعة مئات أمتار من الانطلاقة. ذلك جزء من اللعبة لكنّه مؤسف، لأنّها كانت فرصة رائعة لنا وأعتقد بأنّ وتيرتنا نحن وريد بُل ومرسيدس كانت متقاربة، وكان من الرائع لو بقي كارلوس في المعركة".