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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة

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فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة
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قالت فيراري أنها ستنتظر على الأغلب حتى جائزة أبوظبي الكبرى لإشراك كل من ميك شوماخر وكالوم إيلوت في التجارب الحرة، وذلك بعد أن تسببت الأمطار بإلغاء أول مشاركة لهما في الفورمولا واحد على حلبة نوربورغرينغ خلال جائزة إيفل الكبرى.

كانت يستعد كل من شوماخر وإيلوت للمشاركة للمرة الأولى لهما على متن سيارة فورمولا واحد في جائزة إيفل الكبرى خلال التجارب الحرة الأولى مع فريقي ألفا روميو وهاس على التوالي.

لكن الأمطار حالت دون ذلك، إذ تسبب بإلغاء الحصة لدواعي السلامة.

وسيضطر سائقا أكاديمية فيراري إلى الانتظار حتى نهاية الموسم في أبوظبي للمشاركة مجدداً.

إذ لا يتوقع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إمكانية إشراكهما في أيّة جائزة أخرى حتى نهاية الموسم.

فقال: "من الواضح أنه أمر مؤسف بالنسبة لهما. كانت تلك فرصة رائعة كبداية في الفورمولا واحد".

وأكمل: "من الواضح أننا سنحاول تجهيز مشاركة أخرى لكن الأمر صعب جداً. الجولة المقبلة في بورتيماو حلبة جديدة على الجميع والأولوية لسائقي الفريق الأساسيين".

وتابع: "لدينا إيمولا، لكن ستكون فقط ليومين. من ثم لدينا تركيا، حلبة جديدة".

وأردف: "من ثم البحرين وسيكون لديهما سباق الفورمولا 2 لاختتام الموسم لذا سيتوجب عليهما التركيز".

وأضاف: "ستكون الفرصة على الأغلب في أبوظبي، وليس قبلها".

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ويحتل شوماخر وإيلوت حالياً أول مركزين ضمن الترتيب العام للفورمولا 2 مع بقاء جولتين في البحرين.

لكن شوماخر ابن بطل العالم سبع مرات البارون الأحمر مايكل شوماخر، لا يرى في خسارة المشاركة فرصة ضائعة تماماً.

حيث قال: "من الواضح أن عدم خروجنا للحلبة أمر مؤسف. كنا نعلم أن الظروف الجوية غير جيدة. كنا نعلم أن المسار قد يكون مبللاً".

وأكمل: "في نهاية المطاف، التحضيرات كانت جيدة، أجرينا الكثير من الاجتماعات وجمعتُ الكثير من المعرفة من ذلك".

وتابع: "لكنها كانت تجربة مفيدة وقيمة للغاية بالنسبة لي. وأنا أتطلع قدماً للمرة المقبلة".

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من جهة أخرى، أكد الألماني الشاب على ضرورة إكمال موسم الفورمولا 2 بالشكل الأمثل.

فقال: "بالنسبة لي، من المهم للغاية إكمال موسم الفورمولا 2 بأفضل شكل ممكن".

وأكمل: "نحن في موقع قوي حالياً، هذا تركيزي الأكبر حالياً".

وتابع: "أية فرصة ممكنة لقيادة السيارة ستكون رائعة".

وأضاف: "الفورمولا واحد هي الهدف والحلم. لذا كلما حصلت على كمية أكبر منها فستكون فرصة لأظهر وأثبت نفسي".

واختتم: "لكن بالنسبة لي، تركيزي حالياً على الفورمولا 2، ومحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
قائمة السائقين كالوم إلوت , ميك شوماخر
الكاتب خلدون يونس

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