فيراري ستكون أول فريق يقود على حلبة مادرينغ
حصلت فيراري على تصريح لإقامة يوم تصوير على حلبة مادرينغ الجديدة، التي ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى، حيث سيكون شارل لوكلير ولويس هاميلتون أول سائقي فورمولا 1 يقودان حول الحلبة على متن سيارة اس.اف-26.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: سام باجنال
وفقًا للنسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقد حصلت فيراري على التصريح اللازم لإقامة يوم تصوير ترويجي على حلبة مادرينغ، التي ستستضيف سباقات الفورمولا 1 للمرة الأولى هذا العام.
وستكون الحلبة الجديدة في مدريد الموطن الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى هذا الموسم، حيث ستستضيف أول سباق للفورمولا 1 يوم 13 سبتمبر.
ووفقًا للتقرير، من المقرر إقامة يوم التصوير اليوم الأربعاء أو الخميس. ووفقًا للوائح الفورمولا 1، سيُسمح لسيارة اس.اف-26 بقطع مسافة لا تتجاوز 200 كيلومتر خلال يوم التصوير.
وسيتناوب سائقا فيراري، لويس هاميلتون وشارل لوكلير، على قيادة السيارة طوال اليوم. فيما سيصبح هذا الحدث أول ظهور لفريق فورمولا 1 على حلبة مادرينغ.
وسيمنح ذلك الفريق الإيطالي فرصة جمع أولى البيانات التقنية عن الحلبة قبل منافسيه بعدة أشهر.
شارك أو احفظ هذه القصّة
إلكان يحتفل بالانتصار رقم 250 لـ فيراري
لوكلير يفاجئ الجميع ويقتنص فوزًا طال انتظاره في سيلفرستون وسط كابوس أنتونيللي
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
هاميلتون: قد يضطر سائقا مرسيدس إلى مواجهة عقوبات وحدة الطاقة خلال الموسم
فاسور يقلل من الحديث عن لقب البطولة: "لنركز على سبا"
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
سرقة معدات مشروع "ستيم اكس" التابع لريد بُل .. وخوذات تدريبية تختفي في سيلفرستون
"علينا منح الأولوية للترفيه": كولتارد يطالب "فيا" بعد انتهاء سباق سيلفرستون خلف سيارة الأمان
وولف كان يتمنى لو تمّت إدارة جائزة أبوظبي 2021 بالطريقة نفسها مثل سيلفرستون 2026 مع سيارة الأمان
تقارير: فيرستابن بات قريبًا جدًا من الانتقال إلى مكلارين
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات