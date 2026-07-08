وفقًا للنسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقد حصلت فيراري على التصريح اللازم لإقامة يوم تصوير ترويجي على حلبة مادرينغ، التي ستستضيف سباقات الفورمولا 1 للمرة الأولى هذا العام.

وستكون الحلبة الجديدة في مدريد الموطن الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى هذا الموسم، حيث ستستضيف أول سباق للفورمولا 1 يوم 13 سبتمبر.

ووفقًا للتقرير، من المقرر إقامة يوم التصوير اليوم الأربعاء أو الخميس. ووفقًا للوائح الفورمولا 1، سيُسمح لسيارة اس.اف-26 بقطع مسافة لا تتجاوز 200 كيلومتر خلال يوم التصوير.

وسيتناوب سائقا فيراري، لويس هاميلتون وشارل لوكلير، على قيادة السيارة طوال اليوم. فيما سيصبح هذا الحدث أول ظهور لفريق فورمولا 1 على حلبة مادرينغ.

وسيمنح ذلك الفريق الإيطالي فرصة جمع أولى البيانات التقنية عن الحلبة قبل منافسيه بعدة أشهر.