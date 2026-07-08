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فيراري ستكون أول فريق يقود على حلبة مادرينغ

حصلت فيراري على تصريح لإقامة يوم تصوير على حلبة مادرينغ الجديدة، التي ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى، حيث سيكون شارل لوكلير ولويس هاميلتون أول سائقي فورمولا 1 يقودان حول الحلبة على متن سيارة اس.اف-26.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

وفقًا للنسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقد حصلت فيراري على التصريح اللازم لإقامة يوم تصوير ترويجي على حلبة مادرينغ، التي ستستضيف سباقات الفورمولا 1 للمرة الأولى هذا العام.

وستكون الحلبة الجديدة في مدريد الموطن الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى هذا الموسم، حيث ستستضيف أول سباق للفورمولا 1 يوم 13 سبتمبر.

ووفقًا للتقرير، من المقرر إقامة يوم التصوير اليوم الأربعاء أو الخميس. ووفقًا للوائح الفورمولا 1، سيُسمح لسيارة اس.اف-26 بقطع مسافة لا تتجاوز 200 كيلومتر خلال يوم التصوير.

وسيتناوب سائقا فيراري، لويس هاميلتون وشارل لوكلير، على قيادة السيارة طوال اليوم. فيما سيصبح هذا الحدث أول ظهور لفريق فورمولا 1 على حلبة مادرينغ.

وسيمنح ذلك الفريق الإيطالي فرصة جمع أولى البيانات التقنية عن الحلبة قبل منافسيه بعدة أشهر.

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