فيراري ستُكمل حدثًا استعراضيًا بسيارة "اف1-75" يوم الجمعة

أطلقت فيراري سيارتها الجديدة لموسم 2022 اليوم الخميس، حيث تميّزت بتصميم راديكالي وفق القوانين التقنيّة الجديدة لهذا الموسم، إلى جانب كسوة حمراء وسوداء.

ويتّجه شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن للاستمتاع بقيادة مطوّلة للسيارة عند انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة في 23 فبراير، وذلك قبل شهرٍ من انطلاق الموسم في البحرين.

لكنّ فيراري تُخطّط لإكمال تجربتها الأولى للسيارة الجديدة غدًا الجمعة عبر إكمال حدث استعراضي في فيورانو.

"سيكون لدينا حدث استعراضي أوّلٌ غدًا في فيورانو" قال ماتيا بينوتو مدير الفريق عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن خطط اختبار سيارة "اف1-75".

وأضاف: "سيكون ذلك محدودًا بـ 15 كلم وفق القوانين، وليس على الحلبة الطبيعيّة. ذلك لأغراض استعراضيّة. سيجري ذلك غدًا".

وأكمل: "ومن ثمّ سنتوجّه إلى برشلونة، وقبل يوم من بدء التجارب الشتويّة، أي يوم 22، فإنّنا سنُكمل يوم تصوير ترويجي بمسافة 100 كلم".

وأردف: "لذا من هنا وحتّى التجارب الشتويّة فإنّ أمامنا يومين، حدث استعراضي ويوم تصوير ترويجي".

ويُسمح وفق القوانين الحاليّة بحدثين استعراضيين كلّ عام بمسافة 15 كلم ولا يُمكن إكمالهما على حلبة مُصادقٍ عليها لسيارات الفورمولا واحد، لهذا السبب سيستخدم الفريق مسارًا معدّلًا من حلبته فيورانو.

وتنصّ المادة 8.1.3 من القوانين الرياضيّة: "لا يُمكن إكمال هكذا استعراضات على حلبات مُصادقٍ عليها حاليًا للاستخدام لسيارات الفورمولا واحد ولا يجب أن تزيد مسافاتها عن 15 كلم، ولا يُمكن سوى استخدام إطارات مُصنّعة خصيصًا لهذا الغرض".

واستخدمت فيراري سابقًا حدثًا استعراضيًا لإكمال طلعة بسيارتها في 2020 عندما قاد لوكلير سيارة "اس.اف1000" في شوارع مارانيللو.

أمّا يوم التصوير الترويجي في برشلونة فسيكون محدودًا بمسافة 100 كلم وسيكون أشبه بالتجارب التمهيديّة قبل بدء التجارب الشتويّة بين 23 و25 فبراير.

وستتبعها التجارب الثانية في البحرين بين 10 و12 مارس قبيل السباق الافتتاحيّ من الموسم على ذات الحلبة في 20 مارس.

وشعر بينوتو أنّ فيراري ستتعلّم الكثير من التجارب أثناء فهمها للسيارة والقوانين الجديدة، ما يعني عدم التخطيط لجلب تحديثات كبيرة فورًا لسيارة "اف1-75".

وقال في هذا الصدد: "هناك الكثير من الأزمنة لكسبها في البداية في طريقة تعلّمنا واستغلالنا لأداء السيارة".

وأكمل: "نتوقّع أن يتواصل ذلك حتّى في السباقات القليلة الأولى. لا أعتقد بأنّنا سنستخرج أفضل إمكانيّات السيارة من تجارب واحدة. سنبدأ بتوطيد الحزمة والإبقاء عليها لبداية الموسم. ذلك يعني خلال التجارب الأولى والثانية".

واختتم بالقول: "قد نجلب بعض التحديثات، لكنّها لن تكون ضخمة لأنّني أعتقد بأنّه في البداية فإنّ المسألة تتمحور حول التوصّل إلى الإعدادات والفهم والتعلّم واستغلال كامل إمكانيّات السيارة".