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فيراري ستكشف عن هيكلها التقني المعدّل بعد العطلة الصيفيّة

يتعيّن على فيراري الاستجابة لمغادرة مديرها التقني إنريكو كارديلي لفريقها في الفورمولا 1 والاتّجاه صوب أستون مارتن.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
مهندسي فيراري

مهندسي فيراري

الصورة من قبل: فيراري

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري للفورمولا 1 أنّ الحظيرة الإيطاليّة ستُعلن عن هيكلها التقنيّ المعدّل بعد العطلة الصيفيّة، لكنّه أصرّ على أنّ مغادرة كارديلي نحو أستون مارتن "ليست دراما كبيرة".

بعد أسابيع من التكهّنات، تمّ الإعلان عن مغادرة كارديلي، الذي كان يقود قسم الهيكل في فيراري، للحظيرة الإيطاليّة لينضمّ إلى أستون مارتن كمدير تقنيّ.

وفي ظلّ عدم توافر بديلٍ مباشرٍ له، فقد تعيّن على فاسور مدير الفريق استلام مسؤوليّات كارديلي بشكلٍ مؤقت.

في الأثناء قال الفرنسي أنّه يعمل على إعادة هيكلة الإدارة التقنيّة لدفع الفريق إلى الأمام، وهو ما سيتمّ الإعلان عنه بعد العطلة الصيفيّة في أغسطس.

وقال فاسور: "يُمكنني أن أعلن أنّنا سنُعلن عن الهيكل الجديد بعد العطلة الصيفيّة".

إنريكو كارديلي، المدير التقني المسؤول عن الهيكل في فيراري

إنريكو كارديلي، المدير التقني المسؤول عن الهيكل في فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأضاف: "ليست دراما كبيرة بالنسبة إلينا. لدينا مجموعة من أكثر من 200 موظّفٍ في النهاية يعملون على هذا المشروع، أو 300 يعملون على الآخر. ليست المسألة منحصرة في شخصٍ واحد".

وأردف: "دائمًا ما أدفع لأشرح كيف أنّ الأفراد أقلّ أهميّة من المجموعة. ذلك صحيحٌ عندما تتعاقد مع أحدهم، وكذلك عندما تفقد أحدهم".

وجاءت مغادرة كارديلي في ظلّ وصول تقدّم فيراري على مدار الأشهر الـ 12 إلى عقبة، حيث تعيّن على الفرق معالجة مشاكل الارتدادات على السرعات العالية الناتجة عن تحديث أرضيّة برشلونة.

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وفي ظلّ الفوارق الصغيرة بين الفرق الكبرى، دفعت فيراري ثمنًا كبيرًا لقاء تلك الخطوة إلى الوراء، حيث تفوّقت عليها مكلارين ومرسيدس منذ برشلونة.

لكنّ فاسور أصرّ على أنّ تقدّم الفريق منذ موسم 2023 الضعيف أظهر وجود تمتّع الفريق بقوّة في جذوره.

وقال: "أظهرنا أنّنا نعمل كفريق في الأوقات العصيبة. مجدّدًا لا أريد توجيه الاهتمام لحدثٍ واحد، لكنّنا قلّصنا الفارق بثلثين مع المتصدّر في الأشهر الـ 12 الماضية.

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