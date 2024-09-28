فيراري ستقدم حزمة تحديثات في جولة أوستن

لا يزال الحصان الجامح يطمح في المنافسة على بطولة الصانعين على الرغم من التركيز على المعركة بين ريد بُل ومكلارين - حيث يبلغ الفارق 75 نقطة بين الحظيرة البريطانيّة المتصدّرة وفيراري مع بقاء ستّ جولات.

وبتأكيده إضافة حزمة تحديثات إلى السيارة في حلبة الأمريكتين، كشف فاسور أن التركيز ينصب في المقام الأول على سيارة العام المقبل.

وقال في هذا الصدد: "نحن نعلم جميعًا أننا بدأنا بالفعل في تطوير السيارة التالية، ونحاول بذل قصارى جهدنا للحصول على تحديثات صغيرة في السباق التالي".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون على الأرجح الأخير للجميع. سيكون ذلك صحيحًا بالنسبة لنا، لكنه سيكون صحيحًا بالنسبة للفرق الأخرى والآن أصبح الأمر متقاربًا للغاية، بشكل عام في آخر أربعة أو خمسة أو ستة سباقات، إذا ألقيت نظرة على الشبكة، فقد تصبح متقاربة ويمكن أن يحدث كل جزء فرقًا".

وواجهت فيراري مشكلة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى مع حصّة تصفيات مخيبة للآمال شهدت كفاح شارل لوكلير مع تحضير الإطارات ثم تم حذف لفته في القسم الثالث في التصفيات، بينما خرج كارلوس ساينز بحادث قبل بدء لفّته الأولى.

واختار الفريق فصل استراتيجيّتي سائقيه في السباق بانطلاقهما من المركزين التاسع والعاشر، حيث أكملا السباق في المركزين الخامس والسابع.

وبشرح سبب اتخاذ هذا القرار التكتيكي، قال فاسور: "بالبدء [على] الإطارات اللينة، يمكنك كسب مركزٍ واحدٍ ربما، ولكن في نهاية اليوم، إذا كنت تريد أن تكون عدائيًا، فستُجري توقّفًا مبكّرًا في اللفة 12 أو 15 مثل لويس [هاميلتون] ولكن ليس لديك خيار آخر لأنه يتعين عليك الدخول في اللفة 12 لأنك عالق".

وأكمل: "على الأقل في البداية، كانت لدينا الفرصة لتمديد الفترة، وكان سيناريو السباق مختلفًا بعض الشيء، وأعتقد أنها كانت استراتيجية جيدة".

واختتم بالقول: "لكن حقيقة أننا قسمنا الاستراتيجيّتين لإجراء توقف مبكر ثم توقف آخر متأخّر كان قرارًا جيدًا أيضًا، وأعتقد أن الأمر سار بشكل جيد جدًا نظرًا للموقع على المسار في الفترة الفاصلة".