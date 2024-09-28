فيراري ستقدم حزمة تحديثات في جولة أوستن
كشف مدير فريق فيراري فريدريك فاسور أن التحديث الصغير للسيارة في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 القادم سيكون آخر تحديث للفريق في الموسم.
كارلوس ساينز، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لا يزال الحصان الجامح يطمح في المنافسة على بطولة الصانعين على الرغم من التركيز على المعركة بين ريد بُل ومكلارين - حيث يبلغ الفارق 75 نقطة بين الحظيرة البريطانيّة المتصدّرة وفيراري مع بقاء ستّ جولات.
وبتأكيده إضافة حزمة تحديثات إلى السيارة في حلبة الأمريكتين، كشف فاسور أن التركيز ينصب في المقام الأول على سيارة العام المقبل.
وقال في هذا الصدد: "نحن نعلم جميعًا أننا بدأنا بالفعل في تطوير السيارة التالية، ونحاول بذل قصارى جهدنا للحصول على تحديثات صغيرة في السباق التالي".
وأضاف: "أعتقد أنه سيكون على الأرجح الأخير للجميع. سيكون ذلك صحيحًا بالنسبة لنا، لكنه سيكون صحيحًا بالنسبة للفرق الأخرى والآن أصبح الأمر متقاربًا للغاية، بشكل عام في آخر أربعة أو خمسة أو ستة سباقات، إذا ألقيت نظرة على الشبكة، فقد تصبح متقاربة ويمكن أن يحدث كل جزء فرقًا".
وواجهت فيراري مشكلة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى مع حصّة تصفيات مخيبة للآمال شهدت كفاح شارل لوكلير مع تحضير الإطارات ثم تم حذف لفته في القسم الثالث في التصفيات، بينما خرج كارلوس ساينز بحادث قبل بدء لفّته الأولى.
واختار الفريق فصل استراتيجيّتي سائقيه في السباق بانطلاقهما من المركزين التاسع والعاشر، حيث أكملا السباق في المركزين الخامس والسابع.
وبشرح سبب اتخاذ هذا القرار التكتيكي، قال فاسور: "بالبدء [على] الإطارات اللينة، يمكنك كسب مركزٍ واحدٍ ربما، ولكن في نهاية اليوم، إذا كنت تريد أن تكون عدائيًا، فستُجري توقّفًا مبكّرًا في اللفة 12 أو 15 مثل لويس [هاميلتون] ولكن ليس لديك خيار آخر لأنه يتعين عليك الدخول في اللفة 12 لأنك عالق".
وأكمل: "على الأقل في البداية، كانت لدينا الفرصة لتمديد الفترة، وكان سيناريو السباق مختلفًا بعض الشيء، وأعتقد أنها كانت استراتيجية جيدة".
واختتم بالقول: "لكن حقيقة أننا قسمنا الاستراتيجيّتين لإجراء توقف مبكر ثم توقف آخر متأخّر كان قرارًا جيدًا أيضًا، وأعتقد أن الأمر سار بشكل جيد جدًا نظرًا للموقع على المسار في الفترة الفاصلة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
هورنر: وجدنا الاتجاه الصحيح لتطوير السيارة
ماركو: عقوبة "فيا" قد تدفع فيرستابن للاعتزال مبكراً
بوتاس: من الصعب جداً على السائقين عدم التلفظ بالشتائم
أليسون: هاميلتون يمتلك مسيرة مهنية لا مثيل لها
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات