فيراري ستُقدّم المزيد من التحديثات في البرتغال

عانت فيراري لتقديم وتيرة قويّة طوال مجريات موسم 2020، وهي تقبع الآن في المركز السادس في بطولة الصانعين على إثر مشاكل في المحرّك والجانب الانسيابي.

وفي محاولة لتصحيح مشاكل الانسيابيّة، طوّرت حظيرة مارانيللو باقة كبيرة من المكوّنات التي تمّ تقديمها على مدار الجولتين الماضيتين. وتضمّنت تلك التحديثات أنفًا، وجناحًا خلفيًا وألواحًا جانبيّة.

وستُواصل فيراري جلب التحديثات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع من خلال ناشرٍ جديد.

وقال إنريكو كارديلي المسؤول عن تطوير الأداء في فيراري: "أدخلنا بالفعل بعض التغييرات الصغيرة على الحزمة الانسيابيّة للسيارة في سوتشي وكذلك في نوربورغرينغ".

وأضاف: "بالنسبة لبورتيماو فستكون هناك تحديثات إضافيّة، متمثّلة في الناشر بالأساس، وسنُكمل بذلك البرنامج الذي وضعناه على مدار الأشهر القليلة الماضية".

واعتبر الفريق تحديثاته الماضية ناجحة بعد أن تمكّن شارل لوكلير من التأهّل رابعًا في تصفيات نوربورغرينغ والحلول سابعًا في السباق، وذلك إلى جانب المركز السادس في سوتشي.

ويرى ماتيا بينوتو مدير الفريق بأنّ تلك التحديثات لم يكن من المتوقّع أن تُوفّر خطوة كبيرة في الأداء، لكنّها أظهرت للحظيرة الإيطاليّة أنّها تسير في الوجهة الصحيحة.

ويأمل كارديلي أن تحصل فيراري على "تأكيد" في بورتيماو بأنّ التطوير "يسير في النهج الصحيح" بعد مواجهة الفريق لمشاكل في المطابقة مع نتائج نفق الهواء في مارانيللو.

وقال كارديلي: "المؤشّرات المتحصّل عليها من السباقات القليلة الماضية إيجابيّة ونأمل أن ينطبق ذلك على عطلة نهاية هذا الأسبوع كذلك".

وأضاف: "علينا أن ندرك أنّ التطوير يهدف إلى الموسم التالي، أكثر من أيّ عامٍ مضى".

وأردف: "سيبقى كلّ شيء على حاله تقريبًا، لكنّنا لا نزال نتوقّع رؤية تحسّنٍ في الأداء على سيارة اس.اف1000. سيكون من المفيد جدًا أن نجد أنفسنا ضمن مجموعة سيارات تتنافس ضمن مجال بضعة أعشارٍ من الثانية فيما بينها على المركز الرابع".

وتحدّ قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 من قدر التطويرات على السيارات الحاليّة التي ستشهد خفض ارتكازيّتها وفق القوانين التقنيّة المعدّلة.

وأكّدت فيراري في وقتٍ سابق أنّها ستُنفق مفتاحَي التطوير لموسم 2021 على القسم الخلفي من سيارتها.

وقال كارديلي: "سأقول بأنّ الأمر لا يقتصر على التغييرات الكبيرة التي قدّمتها القوانين التقنيّة في تلك المنطقة، لكن يعود كذلك إلى إيماننا بأنّ ذلك هو تصميم سيارتنا، ويُمكننا تحقيق تقدّمٍ كبير هناك (في القسم الخلفي)".

وأضاف: "لهذا السبب قررنا إنفاق مفتاحي التطوير ضمن تلك المنطقة. عند النظر إلى الترتيب فإنّ رؤية أنفسنا في المركز السادس مؤلم، ونعلم أنّ ذلك المركز لا يتناسب مع فيراري".

واختتم بالقول: "لذا نريد التحسّن بالتأكيد، لأنفسنا ولمشجّعينا الذين يدعموننا بشغف، حتّى خلال الأوقات الصعبة التي نمرّ بها الآن".