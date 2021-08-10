فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد

بالرغم من وجود قيود مصادقة مفروضة على مصنّعي المحرّكات، والتي تحدّهم بتحديثٍ واحدٍ منذ العام الماضي، اتّضح أنّ فيراري لم تُكمل كلّ التغييرات التي أرادتها على وحدة طاقتها لموسم 2021 حتّى الآن.

لذا في حين قدّم جميع المصنّعين الآخرين كلّ مكوّناتهم الجديدة مطلع العام الجاري وعليهم الالتزام بذات الخصائص الآن، كانت فيراري تستخدم بعض المكوّنات بتصاميم 2020 حتّى الآن.

وبعد استغلال بعض المكوّنات المحدّثة على وحدة طاقة 2021 الأفضل بكثير، يُسمح للفريق بالتالي بتقديم مكوّناته الجديدة المصمّمة لهذا العام عند توفيره لوحدة الطاقة الأخيرة هذا الموسم.

وفي حين أنّ موعد تقديم المكوّنات الجديدة غير واضح، فإنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أكّد أنّ ذلك لن يحدث قبل جائزة إيطاليا الكبرى الشهر المقبل.

ذلك يعني أنّ وحدة الطاقة الجديدة التي سيستخدمها شارل لوكلير بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى، نتيجة حادث المجر، ستكون بالخصائص الحاليّة.

وبحديثه عن خطط تحديث المحرّك، قال بينوتو: "سنجلب تحديثات لوحدة الطاقة".

وأضاف: "فقط للتوضيح في ما يتعلق بقوانين 2021: يُمكنك اعتماد وحدة طاقة جديدة بالكامل لموسم 2021. ذلك يعني أنّ بوسعك جلب تحديث لجميع مكوّنات وحدة الطاقة، سواءً محرّك الاحتراق الداخلي، أو الشاحن التوربيني، أو نظامَي ام.جي.يو-اتش وام.جي.يو-كيه أو البطاريات، إلخ".

وأكمل: "لكن ما فعلناه في بداية الموسم هو أنّنا لم نكمل وحدة الطاقة بأكملها. لذا هناك مكوّنات لا تزال على حالها من العام الماضي. وسنجلب تحديثات لتلك المكوّنات. لذا أعتقد بأنّنا سنحصل على خطوة ملحوظة إلى الأمام لنهاية الموسم".

ومع عدم اعتماد وحدة الطاقة الجديدة حتّى ما بعد مونزا، تتحضّر فيراري لأوقات عصيبة على الحلبتين المتطلّبتين للطاقة في بلجيكا وإيطاليا.

وفي ما يتعلّق بانتظارات الفريق بعد العطلة الصيفيّة، بدءًا بسباق سبا، قال بينوتو: "سيكون سباقًا صعبًا علينا لأنّنا نتأخّر بسبعة أعشارٍ من الثانية عن الأفضل وأغلب ذلك الفارق يأتي من المحرّك، لنقل 60 بالمئة من ذلك الفارق".

وأضاف: "نفتقر في هذا الجانب بالمقارنة مع الأفضل، لذا نعتبر أنفسنا خلف مرسيدس وهوندا في الوقت الحاضر".

وأكمل: "على حلبة مثل بلجيكا ولو نظرت إلى محاكاتنا، فإنّها حلبة يلعب فيها المحرّك دورًا مهمًا كثيرًا في لفّة التصفيات، أعتقد بأنّ الفارق سيكون كبيرًا".

ما الذي تنصّ عليه القوانين

تحدّ قوانين الفورمولا واحد التي تمّ تقديمها على خلفيّة وباء كورونا بشكلٍ صارمٍ من عدد تحديثات المحرّكات التي يُمكن اعتمادها.

وفي حين أنّه تعيّن على الفرق الالتزام بذات الخصائص التي اعتمدتها في السباق الأوّل لموسم 2020، فإنّ الوضع تغيّر لهذا العام.

عوضًا عن ذلك تنصّ القوانين على اعتماد تحديثٍ واحد في أيّ مرحلة من الموسم الحالي وفق اختيار كلّ فريق.

وينصّ الملحق 2 من اللوائح التقنيّة للفورمولا واحد حول تطوير المحرّكات على التالي: "بدءًا من موسم 2021 سيُسمح بتحديث خصائص واحد بين نهاية الموسم السابق ونهاية الموسم الحالي".