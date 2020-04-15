فيراري ستشرع في استخدام التطوير الثاني لمحرّكها حال بدء موسم 2020

تتأخّر انطلاقة موسم 2020 حتّى الآن بسبب أزمة فيروس "كوفيد-19"، وهو ما دفع القائمين على البطولة إلى تقديم فترة الإغلاق الإجباريّة لمصانع الفرق – التي تكون عادة في أغسطس من كلّ عام – إلى هذه الأشهر الثلاثة وتمديدها إلى 35 يومًا في المجمل.

بالرغم من ذلك يبدو أنّ موظّفي قسم المحرّكات تمكّنوا من التوصّل في الفترة الماضية إلى تحديث جديد بدوا متشجّعين لتقديمه.

إذ كان من المفترض أن تبدأ فيراري الموسم بالوحدة التي تحمل الرمز 065/1 في أستراليا لولا إلغاء الجولة عشيّة انطلاقها.

وكانت تلك الوحدة التي استخدمها الفريق في تجارب برشلونة الشتويّة، حيث عانى الفريق على صعيد السرعات القصوى بعد تغييره لتصميم سيارة "اس.اف1000" ووضعه المزيد من الأولويّة لصالح الارتكازيّة.

لكن يبدو أنّ الفريق بات راضيًا الآن عن أداء الوحدة الجديدة التي تحمل الرمز 065/2 لتكون هي التي سيبدأ بها الفريق الموسم الجديد كوحدة طاقته الرئيسيّة.

ويُعتقد بأنّ الوحدة الجديدة ستُوفّر قرابة 20 حصانًا إضافيًا بالنظر إلى أنّ رؤوس الأُسطوانات الستّ قادرة على تحمّل حرارة أكبر وهو ما يسمح باستغلال ضغطٍ أعلى داخل غرفة الاحتراق.

ومن شأن ذلك تعويض جزء من الطاقة التي خسرها الفريق بعد الجدل الذي أحاط بمحرّك الحصان الجامح في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي وبداية هذا العام.

سيباستيان فيتيل، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

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