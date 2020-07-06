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فيراري ستسرّع تقديم تحديثاتها إلى نهاية الأسبوع الجاري

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فيراري ستسرّع تقديم تحديثاتها إلى نهاية الأسبوع الجاري
06-07-2020

تأمل فيراري التسريع في جلب حزمة تحديثاتها التي كان من المخطّط تقديمها خلال جائزة المجر الكبرى بدءًا من الجولة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ نهاية الأسبوع الجاري.

توجّهت الحظيرة الإيطاليّة إلى الموسم الجديد نهاية الأسبوع الماضي في النمسا وهي تعي تأخّرها، حيث أبقت على ذات خصائص السيارة التي جلبتها إلى أستراليا قبل 3 أشهر.

ذلك لأنّ الفريق اكتشف عيوبًا انسيابيّة في سيارته "اس.اف1000" خلال التجارب الشتويّة في برشلونة وقرّر مراجعتها من خلال حزمة تحديثات جديدة. وكان من المخطّط جلب تلك التحديثات خلال الجولة الثالثة من الموسم في المجر.

لكنّ معاناة الفريق نهاية الأسبوع الماضي دفعته للضغط بقوّة من أجل جلب أكبر قدرٍ ممكن من المكوّنات الجديدة لجائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء في بيانٍ من الفريق اليوم الإثنين أنّه يضغط بقوّة على صعيد أعمال التطوير في مصنعه في مارانيللو: "نأمل تقديم موعد جلب حزمة التحديثات الانسيابيّة المجدولة لجائزة المجر الكبرى إلى نهاية الأسبوع الجاري، أو على الأقل بعض من مكوّناتها".

وقال الفريق أنّه لا يعتقد بأنّ تغييرات السيارة ستكون كافية لتحويل أداء السيارة بالكامل وقلب التأخّر البالغ ثانية عن مرسيدس في النمسا، لكنّه يأمل أن "يسمح ذلك بدفع الفريق في الترتيب".

كما اعترف الفريق بأنّ جلب المكوّنات الجديدة نهاية هذا الأسبوع سيوفّر قيمة إضافيّة بالنظر إلى أنّه سيسمح بإجراء تجارب متتابعة لمقارنة أداء المكوّنات الجديدة مع نتائج نهاية الأسبوع الماضي.

كما شدّد لويس كاميليري الرئيس التنفيذي لفيراري على إيمانه بالفريق ومديره ماتيا بينوتو، وذلك بالرغم من الأوقات العصيبة التي يمرّ بها الفريق.

وقال حيال ذلك: "نعلم حجم العمل الضخم الذي ينتظرنا. ليست هذه الخانة التي تتناسب مع فريق مثل فيراري، وعلينا أن نستجيب فورًا".

وأضاف: "من الواضح أنّ علينا أن نتحسّن على جميع الجبهات. الحلّ الوحيد هو الاستجابة، وأنا مسرورٌ بردّة الفعل الفوريّة والعمل الذي يقوم به ماتيا وكامل الفريق على جميع المستويات".

وأردف: "ذلك ليس فقط عبر التسريع في موعد تقديم التحديثات، لكن أيضاً عبر تسريع برنامج التطوير للسباقات المقبلة".

وأكمل: "هذه استجابة فريق متّحد يُشمّر على ساعديه ويُواجه المشاكل بشكلٍ مباشر، من دون التذمّر حيال ذلك. نحن في بداية دورة جديدة وبصدد دخول خطّة طويلة الأمد".

واختتم حديثه بالقول: "أيّ كبوات لن تغيّر دربنا المختار وكلّي ثقة في ماتيا والفريق لمعالجة كلّ المشاكل".

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