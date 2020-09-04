فيراري ستسحب الاستئناف على الحُكم في قضية ريسينغ بوينت إن تغيرت القوانين

تمّ الشهر الماضي تغريم ريسينغ بوينت بـ 200.000 ألف يورو وخصم 15 نقطة من مجموعها في الترتيب العام وذلك لاستعمال تصاميم أقنية مكابح لسيارتها، منسوخة من سيارة مرسيدس 2019.

علاوة على ذلك، سيتلقى الفريق تنبيهاً في كل جولة من جولات الموسم يستعمل فيها الفريق تلك الأقنية.

وكانت فيراري من بين خمسة فرق قدمت اعتراضاتها على الحكم، وأعلنت أنها ستستأنف ذلك الحكم. لكن مكلارين، ويليامز ورينو تراجعت عن رغبتها بالاستئناف، ما ترك فريق مارانيللو وحيداً في الميدان كمعارضٍ للحكم.

بالمقابل، قدمت ريسينغ بوينت اعتراضاً واستئنافاً على الحكم بهدف تبرئة اسمها من أية تهمٍ بمحاولة التلاعب. وما زالت المسألة تسير باتجاه محكمة الاستئناف الدولية.

وكذلك الأمر، ما زال طلب استئناف فيراري قائماً، لكن الفريق أشار إلى أنه سيسحب الطلب في حال تمت الموافقة على تغييرات جديدة في القوانين.

حيث قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري: "لقد أكدنا اعتراضنا، لذلك قمنا باستئناف القرار".

وأكمل: "السبب وراء ذلك أننا مقتنعون بعدم صحّة ما قامت به ريسينغ بوينت هذا الموسم. نحن نرى أن ذلك مخالف لجوهر الرياضة، ونعتقد أنه لا يجب أن يتكرر في المستقبل".

وتابع: "لذا، نحن نطالب بوضوح أفضل حيال ذلك من قبل ’فيا’. إن قاموا بسنّ قوانين حيال ذلك أو اعتماد توجيه تقنيّ في المستقبل بخصوص موسم 2021 بحيث يتم ضمان عدم تكرار عملية النسخ تلك، فإننا مستعدون لسحب الاستئناف".

بالمقابل، أوضح بينوتو عدم وجود أية مشكلة لدى فيراري فيما يتعلق بالأساليب التقليدية بدراسة السيارات الأخرى عن طريق وسائل اعتيادية مثل التقاط الصور.

فقال: "النظر إلى المنافسين، محاولة فهم ما يقومون به، محاولة دراسة سياراتهم، لطالما كان كل ذلك جزءاً من تاريخ الفورمولا واحد. ولا أرى مشكلة في ذلك".

واختتم: "أعتقد أن نسخ التصميم بأكمله، يعتبر أمراً مختلفاً تماماً، فذلك عبارة عن نسخٍ كاملٍ. لو كنتُ مكان مرسيدس لاعترضتُ بدوري على ذلك. لذا أعتقد أن التقاط الصور بالطريقة الاعتيادية لطالما كان أمراً متعارفاً عليه ولا أرى فيه أية مشكلة".