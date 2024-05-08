فيراري ستستعمل يوم التصوير في فيورانو لاختبار تحديثات إيمولا

أشارت مصادر إلى أن الحلبة خالية من الفعاليات ليومين بسبب احتمال تقلبات في الظروف الجوية. لكن يبدو أن الطقس سيكون جيداً خاصة يوم الجمعة، ولن يؤثر على مخططات فريق مارانيللو.

وضمن سعيها للمزيد من التحسينات وجمع البيانات وتحليلها، فإن الحصان الجامح برئاسة مدير الفريق فريدريك فاسور، يريد ضمان إكمال يوم التصوير الثاني مع المئتي كيلومتر المسموحة والاستفادة من ثلاث نواحٍ مختلفة:

أولاً، تقييم حقيقي وفعلي على أرض الحلبة لأول حزمة تحديثات كبيرة - من أصل ثلاث - مقررة هذا الموسم ودراسة كيفية تفاعل السيارة معها.

ثانياً، إكمال الفعاليات التصويرية الترويجية بعد صفقة الرعاية الرئيسية مع "اتش بي"، بدءاً من جولة ميامي.

ثالثاً، تقديم الفرصة إلى أوليفر بيرمان، السائق الثالث لدى فيراري، في إكمال بعض الطلعات، خاصة وأنه سيشارك في التجارب الحرة الأولى مع فريق هاس في إيمولا.

وتريد السكوديريا استخلاص أقصى تقييم ممكن على المسار مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز بهدف التحقق من تكامل البيانات ما بين نفق الهواء وأجهزة المحاكاة والأداء الفعلي على الحلبة.

وستضم السيارة في إيمولا مجموعة متنوعة من التغييرات ولن يكون من السهل تحديد أيّ منها يقدم المنفعة الأكبر، بالتالي فإن فرصة إجراء تجارب في فيورانو تمثل بالتأكيد فرصة رائعة لتحديد المعالم الأساسية التي ينبغي التركيز عليها مع السيارة.