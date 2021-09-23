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فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا

من قبل:
, محرر

أكدت فيراري أنها ستستعمل النظام الهجين المحدث لسيارتها في الفورمولا واحد، خلال جائزة روسيا الكبرى ما يعني أن شارل لوكلير سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

فيراري ستستعمل وحدة الطاقة المحدّثة في جولة روسيا

كشفت فيراري خلال العطلة الصيفية أنها تخطط لتقديم "خطوة كبيرة" للأمام لناحية أداء وحدة الطاقة.

وضمن القوانين، يحق للفرق إجراء تحديث واحد للخصائص في الموسم لكلٍّ من مكونات وحدة الطاقة.

وكان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد كشف سابقاً أن الفريق لن يشارك بوحدة الطاقة المحدّثة إلا بعد جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا.

وضمن معرض تقديم الفريق لجولة روسيا، كشفت فيراري أن لوكلير سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سوتشي نتيجة لذلك.

ويبدو أن الكسب في القوة الناتجة عن النظام الهجين الجديد لن يتجاوز 10 أحصنة، لكن يقدم دفعة صغيرة ضمن معركتها في مواجهة مكلارين على المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين.

وذلك يعني أن لوكلير سينطلق من آخر الترتيب يوم السباق كنتيجة لاستعمال وحدة طاقة جديدة، بعد أن خسر ثالث محرك له في وقت سابق بسبب حادثة اللفة الأولى مع لانس سترول في المجر.

وسيتعين على زميله كارلوس ساينز الانتظار للحصول على وحدة الطاقة المحدّثة. نظراً لأن فيراري تحاول على الدوام عدم بدء السباقات بكلا سائقَيها في آخر الترتيب، وحظي لوكلير بالأفضلية هنا نظراً لمخاوف تتعلق بمدخرة طاقة سيارته بعد حادثة المجر السابقة.

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حيث قال الفريق ضمن تقديمه لجولة روسيا: "الهدف الأساسي من هذا التحديث هو اكتساب الخبرة لمشروع سيارة 2022".

وتابع: "لقد بذلنا الكثير من العمل على هذا التحديث، سواء من الناحية التقنية أو اللوجستية، وسنقوم باعتماده في أسرع وقت ممكن، وسيتمّ تقسيم اعتماده بالترتيب بين سائقَينا".

واسترسل: "سيكون شارل أول من يستعمل النظام الهجين الجديد. وتم اتخاذ هذا القرار كإجراء احتياطي بسبب المخاوف المتعلقة بمدخرة الطاقة بعد حادثة المجر".

وأردف: "في سوتشي، سيستعمل لوكلير وحدة طاقة جديدة لذا سينطلق من آخر الترتيب".

واختتم الفريق: "فيما يتعلق بموعد اعتماد التحديث ضمن سيارة كارلوس، فسيتم تقييمه لاحقاً بناءً على موقعنا التنافسيّ وتأثير العقوبة على ترتيب انطلاقه".

يشار أن لوكلير ليس السائق الوحيد الذي سيتلقى عقوبة التراجع في سوتشي. حيث تلقى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع لويس هاميلتون في مونزا.

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