فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021

انطلق العمل بالفعل في مارانيللو لتطوير وحدة طاقة جديدة، بينما كشف سيموني ريستا مدير هندسة الهيكل في فيراري عن أنّ تركيز الفريق سينصبّ على القسم الخلفيّ من السيارة من أجل تحسينها للعام المقبل.

وقال الإيطاليّ ضمن حوارٍ مع مجلّة "أوتوسبرينت": "سنقوم بإعادة تصميم القسم الخلفيّ من السيارة. نعتقد بأنّ هذه هي المنطقة ستسمح بتوفير مجالٍ أكبر للتطوير بين الهيكل والجوانب الانسيابيّة لموسم 2021".

وأضاف: "فضلًا عن ذلك فإنّ القسم الخلفيّ من السيارة سيتأثّر بتغييرات القوانين التي قدّمتها فيا من أجل خفض الحمل الانسيابيّ للتقليل من إجهاد الإطارات".

وأردف: "ونتيجة لتغييرات الأرضيّة هذه، فإنّ جميع الفرق ستخسر عدّة نقاط ارتكازيّة، وسيكون من الجوهريّ العمل على استعادة أكبر قدرٍ ممكن من ذلك. كلّ هذه العوامل تجعلنا مقتنعين بأنّ تلك هي المنطقة الأكثر أهميّة لاعتماد مفاتيح التطوير فيها".

وكجزءٍ من تدابير خفض النفقات على إثر أزمة جائحة كورونا، باتت الفرق محدودة للغاية على صعيد ما يُمكنها تغييره في هياكل سياراتها لموسم 2021.

وتمّ اعتماد نظام مفاتيح تطوير يُمكن من خلاله للفرق اختيار جانب أساسيٍ واحد لتحديثه، أو مكوّنين آخرين أصغر.

لكن بالرغم من تقدّم المحرّك وفرصة إعادة تصميم القسم الخلفيّ من السيارة، لا يزال ريستا حذرًا إزاء فرص فيراري في تحقيق خطوة كبيرة في 2021.

وقال حيال ذلك: "الحريّة ليست مطلقةً مثلما يظهر. يُمكنك تطوير المحرّك بحريّة في الشتاء، لكن سيتمّ تجميده منذ السباق الأوّل في 2021. ولا يُمكنك لمسه إثر ذلك".

وأردف: "وبالنسبة للجوانب الانسيابيّة فبالرغم من أنّ هناك حريّة فيها، إلّا أنّها لا تزال محدودة بالهياكل الموجودة تحتها. عليك التفكير في المكوّنات الانسيابيّة على أنّها ثوب: يجب لبسها فوق جسد، لذا فإنّ مقاسات ذلك الجسد تُؤثّر على الشكل النهائيّ".

واختتم بالقول: "لذا في حال بقي هيكل أنف سيارة الفورمولا واحد كما هو عليه، فربّما أكون قادرًا على تصميم جناحٍ أمامي، لكنّ إبداعي سيكون محدودًا. كلّ هذا التجميد وهذه الحدود تدفعنا للاعتقاد بأنّنا سنُواجه صعوبة في التعافي في موسمٍ واحد بالمقارنة مع المتصدّرين".