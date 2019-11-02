فيراري ستُرحّب بتوضيحٍ من "فيا" حول محرّكها "الخارق"

راسلت عدّة فرق "فيا" سعيًا للحصول على توضيحات حول جوانب من تصميم وحدة طاقة فيراري ورغبتهم في تطويرها لكنّهم غير متأكّدين من قانونيّتها في ذات الوقت.

وفي ظلّ الضبابيّة المتواصلة المحيطة بالوضع، أشار البعض إلى أنّ الفرق المنافسة قد تتقدّم باحتجاجٍ رسمي الآن من أجل حلّ المسألة مرّة وإلى الأبد، وهو ما قالت فيراري بأنّه ستُرحّب به لإثبات أنّها تمتثل بالكامل للقوانين.

وكان هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل قد قال بأنّ طريقة بروز محرّك فيراري بين جميع المحرّكات تعني وجود حاجة للتدقيق فيه.

ورحّبت فيراري بدعوة ماركو لـ "فيا" لتوضيح المسألة، حيث قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحظيرة الإيطاليّة ليست سعيدة بسلوك منافساتها.

وقال السويسري في أوستن: "أعتقد بأنّ هناك جانبَين أساسيين. أوّلًا نحن منزعجون من الشائعات كونه في الماضي عندما تمتّع آخرون بأفضليّة كبيرة في وحدة الطاقة فإنّ ردّة الفعل الوحيدة من فيراري كانت العمل بجهدٍ أكبر لتحسين حزمتنا. لم نتّهم أحدًا بالغشّ".

وأضاف: "أعتقد أنّ فرقًا أخرى أسرع منّا في المنعطفات في الوقت الحاضر. لسنا نلومهم ونتّهمهم بالغشّ في المنعطفات، لذا أعتقد بأنّني سأكون أكثر سعادة في حال ركّز الناس على جهودهم الخاصة وطوّروا سياراتهم".

وأردف: "على الجانب الآخر فإنّنا مرتاحون كوننا نعلم بالضبط ما نفعله. نعلم أنّ كلّ شيء قانوني وفيا تُراقب حزمتنا في كلّ سباق. يتفقّدون جميع البيانات المتاحة لهم ويجرون فحوصات".

وأكمل: "لذا ماذا عليّ قوله؟ آمل أن تُوضّح فيا للجميع أنّ ما لدينا قانوني ولسنا بصدد الغشّ".