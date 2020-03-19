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فيراري ستدعم خطوة تأجيل الحزمة الانسيابيّة الخاصة بموسم 2021

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فيراري ستدعم خطوة تأجيل الحزمة الانسيابيّة الخاصة بموسم 2021
19-03-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحظيرة الإيطاليّة ستدعم خطوة تأخير اعتماد الحزمة الانسيابيّة المخصّصة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعامٍ آخر، مُصرًا على أنّ الوقت الحالي ليس الأنسب ليكون أيّ طرفٍ "أنانيًا".

قدّمت تسعة فرق من أصل العشرة دعمها لخطّة جذريّة لتأجيل اعتماد حزمة قوانين 2021 على خلفيّة أزمة فيروس كورونا المستجدّ بعد مشاوراتها مطلع هذا الأسبوع.

ولم تُقدّم فيراري دعمها خلال ذلك الاتّصال، حيث أرادت الحصول على المزيد من الوقت لدراسة نتائج هذه الخطوة التي تتطلّب دعمًا بالإجماع.

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لكن قبيل الاتّصال التالي الذي سيجمع الفرق والقائمين على الفورمولا واحد تشايس كاري وروس برون إلى جانب جان تود رئيس فيا في وقتٍ لاحقٍ من اليوم الخميس، أوضحت فيراري أنّها ستدعم أيّ خطوة تكون الأفضل للرياضة بشكلٍ عام.

وبحديثه إلى الموقع الرسميّ للبطولة، قال بينوتو: "سيكون لدينا اتّصالٌ مع جميع الفرق، والفورمولا واحد وفيا للتباحث في الوضع وتأثيره ليس فقط على هذا الموسم وإنّما الموسم المقبل كذلك".

وأضاف: "علينا دراسة كلّ جانب بعناية فائقة ورؤية إن كان الوضع مناسبًا لتأجيل تقديم القوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2021".

وأكمل: "فيراري جاهزة لتحمّل مسؤوليّة الخيار الذي يجب أن يكون في مصلحة هذه الرياضة في نهاية المطاف، وبالتأكيد ليس الوقت مناسبًا للأنانيّة والتكتيكات".

ويتمثّل المقترح الذي يتمّ تدارسه في مصادقة الفرق على هياكل سياراتها لموسم 2020 في نهاية هذا العام قبل السماح ببعض الحريّة لتطوير مكوّنات انسيابيّة في 2021.

وسيُوفّر ذلك المزيد من الوقت لتطوير سيارات جديدة يبدو أنّه سيتمّ تقديمها الآن في 2022.

وسيُساعد التأجيل على تخفيف الأعباء الماليّة على الفرق التي من المتوقّع أن تتلقّى ضربة موجعة على صعيد العائدات على إثر إلغاء عددٍ من السباقات هذا العام.

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