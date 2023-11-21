فيراري ستخوض "نقاشاً داخلياً" حيال تعويض أضرار سيارة ساينز

ارتطمت سيارة ساينز بغطاء تصريف على الحلبة ما أدى لتدمير هيكلها، وحدة الطاقة ومدخرة الطاقة كذلك.

ومثل هذه الحادثة حصلت في ماليزيا 2017، حين تضررت سيارة هاس التي يقودها رومان غروجان بشدة بعد ارتطامه بغطاء تصريف كذلك.

حينها، فاوض الفريق الأمريكي على تسوية مالية مع منظمي الجولة.

وحين سُئِل إن كان سيسعى إلى تعويض جراء حادثة فيغاس، أجاب فاسور: "ستكون تلك نقاشات داخلية بيني وبين مالكي الأسهم التجارية حيال ذلك".

وذلك يعني، ليبرتي ميديا، الفورمولا واحد ومروج السباق كذلك.

وشدد فاسور على أن الحادثة أثّرت على ميزانية فيراري المسموحة للإنفاق، وذلك بسبب ضرورة جلب قطع غيار إضافية من إيطاليا إلى أبوظبي حيث بدأ العمل عليها بالفعل مباشرة بعد الحادثة.

"لا توجد في القوانين أية استثناءات للحوادث" قال فاسور.

وأكمل: "بالتأكيد التكاليف الإضافية باتت كبيرة. تضرر الهيكل، علبة التروس، مدخرة الطاقة والمحرك تدمر تماماً".

وأردف: "هذا يعني عواقب كبيرة من الناحية المالية، ومن الناحية الرياضية وكذلك من ناحية قطع الغيار".

وأشار فاسور إلى أنه سيثير مسألة الأضرار التي تتعرض لها السيارات بسبب عوامل خارجة عن إرادة الفرق، بهدف عدم احتسابها ضمن قانون سقف النفقات.

فقال: "ستكون هناك نقاشات. أما القرار فتلك مسألة أخرى".

من جهة أخرى، كشف فاسور أن أحد المارشلز رفع العلم الأصفر بعد أن رأى شيئاً على الحلبة، لكن الحصة لم تتوقف إلا بعد دقيقة، وحينها كان ساينز قد مرّ فوق غطاء التصريف وتعرض للحادثة.