اشترك
فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى
أخبار

فيراري ستخوض "نقاشاً داخلياً" حيال تعويض أضرار سيارة ساينز

كشف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري في أنه سيخوض نقاشاً مع مالكي الأسهم التجارية في لاس فيغاس حول تعويض عن الأضرار في سيارة سائقه كارلوس ساينز خلال التجارب الحرة الأولى.

منشور
سيارة كارلوس ساينز، فيراري المتضررة

ارتطمت سيارة ساينز بغطاء تصريف على الحلبة ما أدى لتدمير هيكلها، وحدة الطاقة ومدخرة الطاقة كذلك.

ومثل هذه الحادثة حصلت في ماليزيا 2017، حين تضررت سيارة هاس التي يقودها رومان غروجان بشدة بعد ارتطامه بغطاء تصريف كذلك.

حينها، فاوض الفريق الأمريكي على تسوية مالية مع منظمي الجولة.

وحين سُئِل إن كان سيسعى إلى تعويض جراء حادثة فيغاس، أجاب فاسور: "ستكون تلك نقاشات داخلية بيني وبين مالكي الأسهم التجارية حيال ذلك".

وذلك يعني، ليبرتي ميديا، الفورمولا واحد ومروج السباق كذلك.

وشدد فاسور على أن الحادثة أثّرت على ميزانية فيراري المسموحة للإنفاق، وذلك بسبب ضرورة جلب قطع غيار إضافية من إيطاليا إلى أبوظبي حيث بدأ العمل عليها بالفعل مباشرة بعد الحادثة.

"لا توجد في القوانين أية استثناءات للحوادث" قال فاسور.

وأكمل: "بالتأكيد التكاليف الإضافية باتت كبيرة. تضرر الهيكل، علبة  التروس، مدخرة الطاقة والمحرك تدمر تماماً".

وأردف: "هذا يعني عواقب كبيرة من الناحية المالية، ومن الناحية الرياضية وكذلك من ناحية قطع الغيار".

اقرأ أيضاً:

وأشار فاسور إلى أنه سيثير مسألة الأضرار التي تتعرض لها السيارات بسبب عوامل خارجة عن إرادة الفرق، بهدف عدم احتسابها ضمن قانون سقف النفقات.

فقال: "ستكون هناك نقاشات. أما القرار فتلك مسألة أخرى".

من جهة أخرى، كشف فاسور أن أحد المارشلز رفع العلم الأصفر بعد أن رأى شيئاً على الحلبة، لكن الحصة لم تتوقف إلا بعد دقيقة، وحينها كان ساينز قد مرّ فوق غطاء التصريف وتعرض للحادثة.

المشاركات
التعليقات
المقال السابق هاميلتون يقلل من الانتقادات لجولة فيغاس التي قدمت "سباقاً أفضل من غيرها"
المقال التالي مكلارين: المطب الذي تسبب بحادثة نوريس في فيغاس "تجب إزالته"
فيراري
More from
فيراري
فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس

فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس

فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس

لوكلير: الفوز في سباق لاس فيغاس كان ممكناً لولا دخول سيارة الأمان

لوكلير: الفوز في سباق لاس فيغاس كان ممكناً لولا دخول سيارة الأمان

فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

لوكلير: الفوز في سباق لاس فيغاس كان ممكناً لولا دخول سيارة الأمان لوكلير: الفوز في سباق لاس فيغاس كان ممكناً لولا دخول سيارة الأمان

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

وولف: مشكلة غطاء التصريف في حلبة لاس فيغاس "ليست عيباً يلطّخ البطولة"

وولف: مشكلة غطاء التصريف في حلبة لاس فيغاس "ليست عيباً يلطّخ البطولة"

F1 فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

وولف: مشكلة غطاء التصريف في حلبة لاس فيغاس "ليست عيباً يلطّخ البطولة" وولف: مشكلة غطاء التصريف في حلبة لاس فيغاس "ليست عيباً يلطّخ البطولة"

فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس

فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس

F1 فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس

مكلارين: المطب الذي تسبب بحادثة نوريس في فيغاس "تجب إزالته"

مكلارين: المطب الذي تسبب بحادثة نوريس في فيغاس "تجب إزالته"

F1 فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

مكلارين: المطب الذي تسبب بحادثة نوريس في فيغاس "تجب إزالته" مكلارين: المطب الذي تسبب بحادثة نوريس في فيغاس "تجب إزالته"

فيراري ستخوض "نقاشاً داخلياً" حيال تعويض أضرار سيارة ساينز

فيراري ستخوض "نقاشاً داخلياً" حيال تعويض أضرار سيارة ساينز

F1 فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيراري ستخوض "نقاشاً داخلياً" حيال تعويض أضرار سيارة ساينز فيراري ستخوض "نقاشاً داخلياً" حيال تعويض أضرار سيارة ساينز

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك