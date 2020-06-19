فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو

المشاركات
التعليقات
فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو
19-06-2020

تتّجه فيراري لإقامة تجارب خاصة بسيارتها من موسم 2018 من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبتها الثانية موجيللو في إيطاليا الأسبوع المقبل بمشاركة شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل.

مع تكثيف التحضيرات لبداية الموسم عبر جائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو، استدعت فيراري سائقَيها إلى تجارب ستجريها بسيارتها "اس.اف71اتش" على حلبة موجيللو في 23 يونيو المقبل.

وفي حين أنّ الخطّة الأصليّة كانت تقضي بإجراء التجارب على حلبة فيورانو، جاء الانتقال إلى حلبة موجيللو على خلفيّة الإشارة مؤخّرًا إلى إمكانيّة استضافتها لسباقٍ ثانٍ في إيطاليا في مرحلة لاحقة من هذا العام.

وستكون أيّة مسافات تقدر فيراري على قطعها على الحلبة الآن مفيدة في حال مُنح الضوء الأخضر للحلبة لإقامة سباق.

كما يُعتقد بأنّ عاملًا آخر وراء إقدام فيراري على هذا القرار هو تضمّن المسار لتقلّبات كثيرة في الارتفاع ما يجعل الحلبة ذات خصائص مشابهة لما سيكون عليه الوضع في ريد بُل رينغ.

ولن يسمح ذلك للسائقَين باستعادة سرعتهما فحسب، بل سيُساعد الفريق على التعوّد بشكلٍ أفضل على المتطلّبات الجسديّة على حلبة عالية السرعة.

وكانت فيراري قد استخدمت سيارة 2020 في جولة استعراضيّة في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع في أرجاء مارانيللو في محاولة لتشغيل السيارة لفترة وجيزة بعد ركودها في المصنع منذ إلغاء جائزة أستراليا الكبرى.

وكان فريق ريسينغ بوينت الفريق الوحيد حتّى الآن الذي اختبر سيارة 2020 قبيل جائزة النمسا الكبرى عندما أكمل يوم تصوير ترويجيّ على حلبة سيلفرستون هذا الأسبوع. في المقابل أكملت مرسيدس ورينو تجارب غير محدودة بسيارتَي 2018.

المقال التالي
كوبتسا ما يزال نادمًا على إضاعة فرصة المنافسة على اللقب في 2008

المقال السابق

كوبتسا ما يزال نادمًا على إضاعة فرصة المنافسة على اللقب في 2008

المقال التالي

شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"

شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن استعمال وحدة استعادة الطاقة الحرارية للمرة الأولى في سيارة تجارية

2
فورمولا 1

مرسيدس تستهدف جلب تحديثات على سيارتها لجولة النمسا الافتتاحية

3
فورمولا إي

فورمولا إي: أودي تعيّن راست بديلاً عن أبت لبقية الموسم

4
فورمولا 1

لوكلير: فيراري "لا تستحقّ" ما يحدث لها

5
فورمولا 1

فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو

40د

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون 02:34
فورمولا 1

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد 03:00
فورمولا 1

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"
فورمولا 1

شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"

فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو
فورمولا 1

فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو

كوبتسا ما يزال نادمًا على إضاعة فرصة المنافسة على اللقب في 2008
فورمولا 1

كوبتسا ما يزال نادمًا على إضاعة فرصة المنافسة على اللقب في 2008

مرسيدس تستهدف جلب تحديثات على سيارتها لجولة النمسا الافتتاحية
فورمولا 1

مرسيدس تستهدف جلب تحديثات على سيارتها لجولة النمسا الافتتاحية

فريق هاس لن يجلب أيّة تحديثات قبل تأمين ميزانيّة 2020
فورمولا 1

فريق هاس لن يجلب أيّة تحديثات قبل تأمين ميزانيّة 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.