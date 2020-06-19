فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو

مع تكثيف التحضيرات لبداية الموسم عبر جائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو، استدعت فيراري سائقَيها إلى تجارب ستجريها بسيارتها "اس.اف71اتش" على حلبة موجيللو في 23 يونيو المقبل.

وفي حين أنّ الخطّة الأصليّة كانت تقضي بإجراء التجارب على حلبة فيورانو، جاء الانتقال إلى حلبة موجيللو على خلفيّة الإشارة مؤخّرًا إلى إمكانيّة استضافتها لسباقٍ ثانٍ في إيطاليا في مرحلة لاحقة من هذا العام.

وستكون أيّة مسافات تقدر فيراري على قطعها على الحلبة الآن مفيدة في حال مُنح الضوء الأخضر للحلبة لإقامة سباق.

كما يُعتقد بأنّ عاملًا آخر وراء إقدام فيراري على هذا القرار هو تضمّن المسار لتقلّبات كثيرة في الارتفاع ما يجعل الحلبة ذات خصائص مشابهة لما سيكون عليه الوضع في ريد بُل رينغ.

ولن يسمح ذلك للسائقَين باستعادة سرعتهما فحسب، بل سيُساعد الفريق على التعوّد بشكلٍ أفضل على المتطلّبات الجسديّة على حلبة عالية السرعة.

وكانت فيراري قد استخدمت سيارة 2020 في جولة استعراضيّة في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع في أرجاء مارانيللو في محاولة لتشغيل السيارة لفترة وجيزة بعد ركودها في المصنع منذ إلغاء جائزة أستراليا الكبرى.

وكان فريق ريسينغ بوينت الفريق الوحيد حتّى الآن الذي اختبر سيارة 2020 قبيل جائزة النمسا الكبرى عندما أكمل يوم تصوير ترويجيّ على حلبة سيلفرستون هذا الأسبوع. في المقابل أكملت مرسيدس ورينو تجارب غير محدودة بسيارتَي 2018.