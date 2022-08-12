فيراري ستُحاول منع تغييرات الأرضيّة لموسم 2023 في حال إقدام "فيا" على اعتمادها

سيشهد السباق المقبل في بلجيكا دخول التوجيه التقنيّ الجديد حيّز التطبيق لتقييد مستوى قفزات السيارات بعد مواجهة الفرق لمشاكل الارتدادات خلال القسم الأوّل من الموسم.

كما تُخطّط "فيا" للمزيد من الخطوات عبر إجبار الفرق على رفع حواف الأرضيّات وحنجرة الناشر لموسم 2023 للسيطرة على الارتدادات، لكنّ الكثيرين شكّكوا في مدى اعتبارها خطرًا على السلامة أصلًا.

وشعر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه "لا يُوجد سببٌ لاعتماد التغييرات بناءً على أسس السلامة"، مُشيرًا إلى أنّ فريقه سيسعى للتدخّل في حال مضت "فيا" قدمًا في خططها.

وقال الإيطالي ضمن حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لو نظرنا إلى السباقات الأخيرة فلا أرى أيّة مشاكل سلامة".

وأضاف: "لذا في حال غيّرت فيا قوانين الانسيابيّة لموسم 2023 فسيكون ذلك سيّئًا للغاية في هذا الوقت من العام. إنّها مرحلة متأخّرة جدًا لتغيير المفهوم التصميمي، ولن يكون ذلك عادلًا".

وأكمل: "لا يُوجد أيّ سببٍ يدعو لاعتماد التغييرات بناءً على أسس السلامة. لذا أعتقد بأنّه لا يُمكن أن يحدث ذلك، الأمر بتلك البساطة".

وواصل حديثه بالقول: "وفي حال حدث ذلك، فأعتقد بأنّنا سنُحاول البحث عن طريقة لمنعهم. ذلك لأنّنا لا نتّفق معهم ببساطة".

وكان محمّد بن سليّم رئيس "فيا" قد كتب على حسابه في تويتر أنّ التغييرات التقنيّة المُحدّثة لموسم 2023 قد تمّ تقديمها للمجلس العالمي لرياضة السيارات من أجل معالجة مشكلة الارتدادات.

لكن لا يُعرف إن كان أيّ شيء قد تمّ الاتّفاق عليه مع الفرق بالنظر إلى أنّه بوسع "فيا" اعتماد تغييرات السلامة من دون موافقتها. وكان خيار رفع الأرضيّة بـ 25 ملم قد جوبه برفضٍ كبيرٍ من قبل عددٍ من الفرق، لكن يُتفهّم بأنّه يتمّ العمل على التوصّل إلى حلٍ وسط.

وحثّت العديد من الأسماء التقنيّة البارزة في الفرق على توضيح قوانين 2023 في أقرب وقتٍ ممكن، مُحذّرة من معارضتهم لإجراء تغييرات كبيرة على سيارات العام المقبل.

وفي حين أنّ فيراري وريد بُل وجدتا نفسيهما في معركة على بطولتَي هذا العام، اتّحد الفريقان في المجمل في جدل قوانين الأرضيّة.

وقال بينوتو: "عند مناقشة القوانين والمستقبل، فإنّ ذلك لما فيه مصلحة الفورمولا واحد، ويجب أن يكون هناك منطقٌ واحد مشترك، وهو مصلحة الفورمولا واحد".

وأكمل: "هل تغييرات القوانين ستصبّ في مصلحتنا أم لا بالمقارنة مع ريد بُل؟ لا أعلم ولا أكترث لذلك بصدق".

وأردف: "أعتقد بأنّك إن دخلت بهكذا توازنٍ في كلّ موضوع، فإنّ الأمر يُصبح عبارة عن ضغط ولوبيات، والبحث عن مصالح لا تكون جيّدة للرياضة على المدى المتوسّط والبعيد".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ لدينا مسؤوليّة كفيراري للنظر إلى المدى المتوسّط والبعيد. وأعتقد بأنّ التحلي بمقاربة متوازنة ومسؤولة أمرٌ مهم".