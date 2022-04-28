فيراري ستجلب حلًا منخفض الارتكازيّة في ميامي لمجابهة سرعة ريد بُل

حظي فريق فيراري بانطلاقة قويّة لموسم 2022، حيث فاز بسباقَين من السباقات الأربعة الأولى وهو بصدد خوض معركة حامية مع ريد بُل.

لكنّ حجم التحدي الذي يُواجهه الفريق ظهر جليًا في إيمولا عندما ساعدت التحديثات فريق ريد بُل على السيطرة، حيث حقّق ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز الثنائيّة.

وفي حين أنّ فيراري اختارت حتّى الآن عدم جلب أيّة تحديثات بارزة على سيارتها، إلّا أنّها قالت أنّه لا تزال لا توجد حاجة للتسريع في ذلك، حيث اختارت جلب بعض التعديلات على صعيد الارتكازيّة لسباق ميامي نهاية الأسبوع المقبل.

وستُجبر الخطوط المستقيمة الطويلة في ميامي الفرق على اعتماد حزمٍ ذات ارتكازيّة أقلّ، حيث سيكون هناك تركيزٌ أكبر على السرعات القصوى.

ومع تمتّع ريد بُل بالأفضليّة في ذلك الجانب هذا العام، يعي ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح بحاجة لتقديم الأداء الجيّد في ذلك الجانب الآن.

وعندما سُئل إن كانت ستكون هناك أيّة تحديثات كبيرة للفريق في ميامي، أجاب: "كلّا، لن نجلب التحديث الأساسي في ميامي. لكنّنا سنجلب بعض القطع الجديدة".

وأكمل: "ذلك بالنظر إلى أنّ ميامي حلبة عالية السرعة بالمقارنة مع الأخرى التي حظينا بها حتّى الآن، على صعيد الارتكازيّة، سنستخدم حزمة مختلفة قليلًا عمّا لدينا الآن".

وأردف: "نأمل أن يكون مستوى الارتكازيّة الذي سنجلبه في ميامي ذا كفاءة جيّدة. لكنّنا نعلم أنذ ريد بُل تملك كذلك حزمة متوسّطة إلى منخفضة الارتكازيّة وهي جيّدة كذلك، وسيكونون تنافسيين".

ثمّ تابع: "ستكون حلبة جديدة بالكامل وتحديًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام. أشعر بالفضول للتواجد هناك".

وقال بينوتو أنّ الفريق سيُواصل إجراء التعديلات من أجل حلّ مشكلة الارتدادات التي لا يزال يُعاني منها.

وقال: "لا نزال نعمل على الارتدادات، أعتقد بأنّكم ترون ذلك. الارتدادات لدينا أعلى من ريد بُل بالتأكيد، وهناك بعض إمكانيّات الأداء التي نحتاج لاستخراجها بالتأكيد".

وكانت السرعة القصوى من بين نقاط الاختلاف الكبرى بين فيراري وريد بُل هذا العام.

وكانت فيراري أفضل على صعيد التسارع وأفضل في المنعطفات البطيئة والمتوسّطة في بداية هذا الموسم، بينما تمتّعت ريد بُل بالأفضليّة في المنعطفات عالية والسرعة وعند نهاية الخطوط المستقيمة.

ويعتقد بينوتو أنّه حدث بعض التقارب في الخصائص، حيث زادت ريد بُل الارتكازيّة لإيقاف خسارتها للكثير في المنعطفات.

وبحديثه عن تلك الاختلافات، قال بينوتو: "لو نظرت إلى جدّة، فقد كانت أسرع بكثيرٍ بالتأكيد. ولن نظرت إلى البحرين، فقد كان تأثير نظام دي آر اس قويًا هناك بالتأكيد، وكانوا يلحقون بنا على الخطوط المستقيمة بشكلٍ لافت".

وأكمل: "لكن لو نظرت إلى أستراليا، فأعتقد بأنّهم أضافوا بعض الارتكازيّة على سيارتهم، وكانت السرعة متشابهة للغاية بين السيارتين".

وأردف: "لو نظرتم إلى أجنحتهم الخلفيّة، فبالتأكيد زادوا الارتكازيّة. أعتقد بأنّنا عندما نستخدم أجنحة متشابهة، فإنّما متقاربون على صعيد السرعة كذلك. لا أعتقد بأنّ هناك فارقًا كبيرًا هناك".

وواصل شرحه بالقول: "نعلم أنّ بوسعنا تحسين أجنحتنا من أجل جعلها أكثر كفاءة، لكنّني لا أتوقّع أن تكون هذه مشكلة على حلبات معيّنة. سنجلب أجنحة جديدة ذات ارتكازيّة متوسّطة إلى منخفضة في السباقات المقبلة عندما يكون ذلك ضروريًا. وحينها تحتاج فقط لموازنة الأمور ورؤية التضحيات التي تريد الإقدام عليها بناءً على ما أعتقد بأنّه الأفضل ليس فقط للتصفيات، وإنّما لوتيرة السباق كذلك، وتآكل الإطارات".

واختتم: "كانت هناك سباقات كانت فيها خياراتنا صائبة. ربّما كان خيارهم في جدّة، ولأقل لبضع لفّات، هو الصحيح. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك رائع: حقيقة حصولنا على حلولٍ مختلفة، وإعدادات مختلفة وخيارات مختلفة تجعل السباق أكثر إثارة".