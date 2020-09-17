فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

تصل الحظيرة الإيطاليّة إلى حلبة سوتشي على إثر سلسلة من السباقات المخيّبة للآمال في سبا، ومونزا وموجيللو.

وإلى جانب افتقار الفريق للأداء من وحدة الطاقة واتّضاح ذلك على الخطوط المستقيمة، فإنّ السيارة الحاليّة تُعاني من افتقارٍ واضحٍ للكفاءة الانسيابيّة، وتؤدّي تضحيات الإعدادات التي يُقدم عليها الفريق إلى تفاقم تآكل الإطارات.

وفي حين أنّ التركيز الأساسي ينصب على تحقيق مكاسب لموسم 2021، الذي سيتضمّن مراجعة للمحرّك على أمل أن يستعيد الفريق جزءًا من الطاقة التي خسرها منذ الفترة الشتويّة الماضي، لكنّ الفريق يأمل تحقيق بعض التقدّم هذا العام.

وكشف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح يُخطّط لجلب بعض التحديثات خلال جولة سوتشي، بالرغم من أنّها لن تقلب المعادلة.

وقال الإيطالي: "هناك بعض التحديثات الصغيرة، لكنّها لن تُغيّر الصورة العامة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نفتقر للوتيرة في السباق في الوقت الحاضر، ونحن نستهلك الإطارات بشكلٍ مفرط. هذه التحديثات لن تكون هي المسؤولة عن معالجة ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا نحتاج لمراجعة مشاريعنا، مع النظر إلى 2021. أعتقد بأنّ ذلك سيتطلّب بعض الوقت الإضافيّ لفعل ذلك".

وفي حين أنّ مجال تقدّم فيراري هذا العام تعثّر نتيجة تجميد قوانين الهيكل بسبب أزمة كورونا، فإنّ الفريق لا يزال يشعر بأنّ هناك بعض الفرص المتاحة للعام المقبل.

إذ هناك مجالٌ لاستخدام مفاتيح تطوير على تغييرات بارزة في السيارة، بينما قال بينوتو بأنّ وحدة طاقة 2021 ستكون "جديدة بالكامل".

وضمن لقاءٍ مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أجري مؤخّرًا، قال بينوتو حيال آمال الفريق للعام المقبل: "ستكون السيارة المقبلة تطويرًا للحاليّة بشكلٍ حتمي، وذلك بسبب قيود القوانين".

وأضاف: "لكن هناك بعض الفرص. المحرّك سيكون جديدًا بالكامل، ويتمّ العمل عليه الآن في جهاز القياس لعدّة أشهر، ونحن نعوّل عليه".

وأكمل: "فضلًا عن ذلك فإنّ هناك تغييرًا تقنيًا مهمًا يتمّ التصويت عليه من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات، عبر تغييرات في القسم الخلفي بالتحديد. من الممكن استغلال ذلك".

ومن المرجّح أن تعليقات بينوتو تتلك تتعلّق بالتغييرات التي أُدخلت على وانين الأرضيّة للعام المقبل من أجل خفض الارتكازيّة، وذلك لضمان قدرة الإطارات الحاليّة مواصلة ملاءمة السيارات وقواها في 2021.