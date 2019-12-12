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فيراري ستجري مراجعة كاملة لمحرّكها وسيارتها لموسم 2020

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فيراري ستجري مراجعة كاملة لمحرّكها وسيارتها لموسم 2020
12-12-2019

ستُجري فيراري "تعديلات كبيرة" على محرّكها ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد إلى جانب "زيادتها للكثير من الارتكازيّة" على سيارتها لموسم 2020 في محاولة منها للتفوّق على غريمتها مرسيدس.

حقّق سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير الفوز في ثلاثة سباقات فقط في موسم 2019 في الوقت الذي حسم فيه لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس لقبَي السائقين والصانعين، وهو اللقب المزدوج السادس على التوالي لفريق مرسيدس.

وكان أداء محرّكات الصانعين الأربعة في الفورمولا واحد قد تقارب في الموسم الخامس من حقبة المحرّكات الهجينة، لكن بالرغم من بقاء قوانين الانسيابيّة والمحرّكات مستقرّة لموسم 2020، اختارت فيراري الإقدام على مراجعة كاملة كونها تعتقد بأنّ هناك المزيد من الإمكانيّات لاستغلالها.

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وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "أدخلنا الكثير من التغييرات على وحدة الطاقة، من ناحية الهندسة والأُسطوانة".

وأضاف: "إنّها مراجعة كبيرة إلى حدٍ ما، فقط لنُظهر مجدّدًا أنّ هناك الكثير للقيام به".

ثمّ تابع: "التغيير الذي نتطلّع إليه للموسم المقبل يشمل تغييرات كبيرة على المحرّك ذاته".

وبالرغم من أنّ فيراري فرضت أفضليّة سرعة قصوى واضحة في 2019، إلّا أنّها عانت من ضعف في الانعطاف كان مكلفًا للغاية في الكثير من السباقات.

وفي حين أنّ تطويرات محرّكها ستهدف إلى الإبقاء على أفضليّة سرعتها، إن لم يكن تحسينها، فإنّ معالجة نقاط ضعف الارتكازيّة مثّلت جانبًا آخر من الأهداف الأساسيّة لفيراري لموسم 2020.

وقال السويسري: "تهدف سيارتنا للعام المقبل للتمتّع بالكثير من الارتكازيّة الإضافيّة، وبالتأكيد سيكون هناك المزيد من الجرّ".

وأضاف: "لا نتوقّع أن نكون مبتعدين في الأمام على صعيد السرعة القصوى مثلما كنّا هذا العام. لكن لا تعلم مطلقًا ما يقوم به الآخرون".

وأكمل: "تعلّمنا الكثير من الأشياء وأدركنا حاجتنا للمزيد من الارتكازيّة بالتأكيد، ومثلما شاهدنا في نهاية الموسم فإنّ هناك فارقًا لا يزال علينا تعويضه".

وواصل شرحه بالقول: "لذا فإنّ سيارتنا تهدف لزيادة الارتكازيّة ونتيجة لذلك سنتعامل مع المزيد من الجرّ بالتأكيد".

وتمرّ فيراري حاليًا بعمليّة إتمام العمل على تصميم هيكلها لموسم 2020، حيث قال بينوتو أنّ هناك "بعض الحصص المتبقية" لتحديد خصائص السيارة للتجارب التحضيريّة في برشلونة.

وسيُطلق الفريق سيارته في الـ 11 من فبراير/شباط المقبل، أي قبل ثمانية أيّام من انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في إسبانيا.

وقال بينوتو: "نمرّ الآن بجميع عمليّات المصادقة. كما نجري اختبار التصادم من أجل المصادقة، لكنّنا لا نزال نجري عمليّات التطوير في نفق الهواء".

وأكمل: "لكن بالتأكيد تمّ تحديد المفهوم التصميمي للسيارة".

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