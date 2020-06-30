فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

قال ماتيا بينوتو مدير الفريق إثر فترة الإقفال أنّ الحظيرة الإيطاليّة قرّرت الإقدام على تغيير كبير في وجهة التطوير من أجل استخراج المزيد من الأداء من سيارة "اس.اف1000"، بالرغم من علمها بأنّ التحديثات لن تكون جاهزة لأوّل سباقَين من الموسم.

إذ أنّ الوقت القصير المتاح إثر إقفال "فيا" للمصانع، إلى جانب تأثر وتيرة العمل ببروتكولات "كوفيد-19" في مارانيللو، ساهما في عدم القدرة على الإسراع في توفير التحديثات.

وقال بينوتو بأنّ المواصلة في تطوير المفهوم التصميمي الأصليّ للسيارة كان "ليأتي بنتائج عكسيّة" بعد أدائها المخيّب في التجارب الشتويّة.

وقال بينوتو ضمن تقديم الفريق لسباق النمسا: "ستكون سيارة هذا الأسبوع بذات الخصائص التي استخدمناها عند نهاية التجارب الشتويّة في برشلونة".

وأضاف: "ذلك لا يعني بأنّنا كنّا مكتوفي الأيدي في الحيّز الزمنيّ القصير الذي حظينا به خلال هذه الأسابيع الخمسة التي كنّا قادرين فيها على العمل على السيارة، كون الأمر تطلّب الكثير من التدابير الشاقة من أجل العمل في هذه الوضع الوبائي وكذلك إيقاف جميع الأنشطة بالاتّفاق بين فيا والفرق".

وأردف: "الحقيقة هي أنّ نتائج التجارب الشتويّة دفعتنا للإقدام على تغيير كبيرة في وجهة التطوير، خاصة على صعيد الانسيابيّة".

وأكمل: "تعيّن علينا أوّلًا فهم سبب عدم حصولنا على النتائج المتوقّعة على الحلبة ومدى إعادة دوزنة البرنامج برمّته نتيجة لذلك. كانت المواصلة في تلك الوجهة الأصليّة التي خطّطنا لها لتأتي بنتائج عكسيّة، بالنظر إلى معرفتنا بأنّنا لن نبلغ مبتغانا".

وواصل شرحه بالقول: "نتيجة لذلك قرّرنا اعتماد هذا البرنامج الجديد الذي تطرّق إلى جميع جوانب السيارة، بالرغم من معرفتنا بأنّه لن يكون جاهزًا بأكمله للسباق الأوّل. هدفنا هو تقديم التحديثات في السباق الثالث في 19 يوليو في المجر".

لكنّ الفريق لم يرفع راية الاستسلام بالكامل بشأن الحزمة الحاليّة، حيث عبّر بينوتو عن ثقته في أنّ الفريق بات يفهم الحزمة الحاليّة أفضل من ذي قبل.

وقال: "عملنا كثيرًا في الأسابيع الماضية على تحليل سلوك السيارة، بالاستعانة بأجهزة المحاكاة وسائقينا وأعتقد بأنّ ذلك سيُؤتي أكله في النمسا".

وأضاف: "لكن بقول ذلك فإنّ حلبة سبيلبرغ لها خصائص مختلفة عن برشلونة ودرجات الحرارة أعلى بكثير ممّا كانت عليه في فبراير".

وأكمل: "علينا أن نحاول استغلال كلّ الفرق في النمسا ومن ثمّ في المجر سنجلب التحديثات الجديدة التي نعمل عليها، سنكون قادرين على رؤية موقعنا بالمقارنة مع الآخرين، كما نأخذ بالحسبان تحديثات منافسينا التي سيجلبونها".