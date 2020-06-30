فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

المشاركات
التعليقات
فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
30-06-2020

سيتسابق فريق فيراري للفورمولا واحد بذات الحزمة التي كان يُخطّط للمشاركة بها في جولة أستراليا الافتتاحيّة قبل 3 أشهر وذلك خلال أوّل سباقَين فعليين من الموسم في النمسا، لكنّه سيُقدّم حزمة تحديثات كبيرة للسباق الثالث من هذا العام في المجر.

قال ماتيا بينوتو مدير الفريق إثر فترة الإقفال أنّ الحظيرة الإيطاليّة قرّرت الإقدام على تغيير كبير في وجهة التطوير من أجل استخراج المزيد من الأداء من سيارة "اس.اف1000"، بالرغم من علمها بأنّ التحديثات لن تكون جاهزة لأوّل سباقَين من الموسم.

إذ أنّ الوقت القصير المتاح إثر إقفال "فيا" للمصانع، إلى جانب تأثر وتيرة العمل ببروتكولات "كوفيد-19" في مارانيللو، ساهما في عدم القدرة على الإسراع في توفير التحديثات.

وقال بينوتو بأنّ المواصلة في تطوير المفهوم التصميمي الأصليّ للسيارة كان "ليأتي بنتائج عكسيّة" بعد أدائها المخيّب في التجارب الشتويّة.

وقال بينوتو ضمن تقديم الفريق لسباق النمسا: "ستكون سيارة هذا الأسبوع بذات الخصائص التي استخدمناها عند نهاية التجارب الشتويّة في برشلونة".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "ذلك لا يعني بأنّنا كنّا مكتوفي الأيدي في الحيّز الزمنيّ القصير الذي حظينا به خلال هذه الأسابيع الخمسة التي كنّا قادرين فيها على العمل على السيارة، كون الأمر تطلّب الكثير من التدابير الشاقة من أجل العمل في هذه الوضع الوبائي وكذلك إيقاف جميع الأنشطة بالاتّفاق بين فيا والفرق".

وأردف: "الحقيقة هي أنّ نتائج التجارب الشتويّة دفعتنا للإقدام على تغيير كبيرة في وجهة التطوير، خاصة على صعيد الانسيابيّة".

وأكمل: "تعيّن علينا أوّلًا فهم سبب عدم حصولنا على النتائج المتوقّعة على الحلبة ومدى إعادة دوزنة البرنامج برمّته نتيجة لذلك. كانت المواصلة في تلك الوجهة الأصليّة التي خطّطنا لها لتأتي بنتائج عكسيّة، بالنظر إلى معرفتنا بأنّنا لن نبلغ مبتغانا".

وواصل شرحه بالقول: "نتيجة لذلك قرّرنا اعتماد هذا البرنامج الجديد الذي تطرّق إلى جميع جوانب السيارة، بالرغم من معرفتنا بأنّه لن يكون جاهزًا بأكمله للسباق الأوّل. هدفنا هو تقديم التحديثات في السباق الثالث في 19 يوليو في المجر".

لكنّ الفريق لم يرفع راية الاستسلام بالكامل بشأن الحزمة الحاليّة، حيث عبّر بينوتو عن ثقته في أنّ الفريق بات يفهم الحزمة الحاليّة أفضل من ذي قبل.

وقال: "عملنا كثيرًا في الأسابيع الماضية على تحليل سلوك السيارة، بالاستعانة بأجهزة المحاكاة وسائقينا وأعتقد بأنّ ذلك سيُؤتي أكله في النمسا".

وأضاف: "لكن بقول ذلك فإنّ حلبة سبيلبرغ لها خصائص مختلفة عن برشلونة ودرجات الحرارة أعلى بكثير ممّا كانت عليه في فبراير".

وأكمل: "علينا أن نحاول استغلال كلّ الفرق في النمسا ومن ثمّ في المجر سنجلب التحديثات الجديدة التي نعمل عليها، سنكون قادرين على رؤية موقعنا بالمقارنة مع الآخرين، كما نأخذ بالحسبان تحديثات منافسينا التي سيجلبونها".

المقال التالي
مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

المقال السابق

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

trending اليوم

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1
32د

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور
لومان / لومان

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

فيتيل: موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها
فورمولا 1 / فورمولا 1

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها

السائقون العرب في رالي داكار 2016
رالي داكار / رالي داكار

السائقون العرب في رالي داكار 2016

أحدث الأخبار

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1
32د

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها
فورمولا 1 / فورمولا 1

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

32د
2
لومان

تعليق بيع تذاكر سباق لومان 24 ساعة لخفض عدد الجمهور

3
فورمولا 1

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا

4
فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

5
فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

أحدث ملفات الفيديو

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى 03:57
فورمولا 1

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة 03:01
فورمولا 1

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

أحدث الأخبار

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021
فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا
فورمولا 1

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها
فورمولا 1

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها

الفورمولا واحد تحصل على متنفّس مالي بقيمة 2.9 مليار دولار حتى 2022
فورمولا 1

الفورمولا واحد تحصل على متنفّس مالي بقيمة 2.9 مليار دولار حتى 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.