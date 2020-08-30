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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

فيراري: سباق بلجيكا كان محبطًا للغاية

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فيراري: سباق بلجيكا كان محبطًا للغاية
من قبل:
, رئيس التحرير

أعرب ثنائي فيراري عن إحباطه من أداء السيارة الحمراء خلال مجريات سباق جائزة بلجيكا الكبرى إذ لم يتمكّن شارل لوكلير وزميله سيباستيان فيتيل من تسجيل أيّ نقطة.

قبل نحو عامٍ من الآن، سيطرت فيراري بشكلٍ عام على جميع الحصص في سبا-فرانكورشان، حتى أنّ شارل لوكلير حقّق فوزه الأوّل بمسيرته خلال السباق.

ولكن كُلّ ذلك تغيّر في موسم 2020 عقب التعديلات التي طرأت على وحدة الطاقة والتسوية السريّة التي تمّ التوصل إليها مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، إذ بات مُحرك فيراري من أبطأ المحركات على الخطوط المستقيمة.

وقد ظهر ذلك جليًا خلال السباق مع مواجهة لوكلير وفيتيل لصعوباتٍ في تجاوز السيارات الأخرى، حيث احتلّ الألماني المركز الـ 13 أمام زميله بالفريق.

فيراري تراجعت إلى المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين خلف ريسنيغ بوينت، إذ بات يفصلها نقطتَين فقط عن فريق رينو صاحب المركز السادس والذي سيُحاول جاهدًا الاستفادة من الزخم الحالي من أجل التقدّم خلال الجولات المقبلة.

"إنه أمرٌ محبطٌ للغاية" قال لوكلير، ثم تابع قائلاً "كان أسبوعًا صعبًا علينا. لقد واجهتنا بعض المشاكل في وقفات الصيانة كذلك وهو ما كلفني خسارة الكثير من الوقت والمراكز".

وأضاف "حاولت تعويض ذلك ولكنه كان من الصعب التجاوز حتى مع استخدام جهاز الدي آر أس. لذلك نحن بحاجة إلى العمل والعثور على بعض الأشياء كون الوضع الحالي صعبٌ للغاية".

من جهته قال فيتيل "تعتبر حلبة سبا من الحلبات المتطلبة للطاقة إذ من الواضح بأننا نعاني في هذا الجانب. لذلك من الطبيعي أن تتوقّع تراجعك عن البقية، ولكن في الجانب الآخر، كنا متأخرين خلف بعض الفرق التي كنا أسرع منها في السابق خلال السباقات مثل ساوبر وهاس".

وأكمل "لذلك من المحتمل وجود شيء غير واضح تمامًا بعد، إذ أعتقد وآمل أن يكون مرتبطًا بهذه الحلبة فقط، ولكن علينا العمل بجد نظرًا لوجود الكثير من الدروس من نهاية الأسبوع هذه".

واختتم "لدينا سباقين مهمين للفريق خلال الأسبوعين المقبلين، ولكن علينا أن نكون واقعيين وألا نتوقّع المعجزات. هذه هي الحزمة التي نمتلكها ونحن لسنا أقوياء بالقدر الذي نرغب به. لذلك علينا أن نبقى متفائلين وأن ننظر إلى الأشياء الجيدة حتى لو كانت ضيئلة في الوقت الحالي".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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