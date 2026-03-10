فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة

يرى فريد فاسور مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية لم تتمكن من "جمع كل شيء معًا" خلال التصفيات في جائزة أستراليا الكبرى، مشيرًا إلى أن أداء الفريق في السباق كان أكثر تعبيرًا عن سرعته الحقيقية.

أنهى الفريق الإيطالي السباق الافتتاحي لموسم 2026 في المركزين الثالث والرابع في ملبورن، خلف ثنائي مرسيدس جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي اللذين حققا أيضًا ثنائية في التصفيات.

وفي مرحلة من السباق، خاض شارل لوكلير صراعًا متبادلًا مع راسل على الصدارة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث بعد قرار فيراري بعدم التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لينهي السباق أمام زميله لويس هاميلتون.

ومع ذلك، مثّل السباق تحسنًا واضحًا مقارنة بالتصفيات، حيث تأهل لوكلير رابعًا وهاميلتون سابعًا بفارق 0.809 ثانية و0.960 ثانية عن قطب الانطلاق الأول على التوالي، في أول عطلة نهاية أسبوع للقوانين الجديدة لعام 2026.

"الشعور العام إيجابي أكثر من أي شيء آخر. واجهنا يوم سبت صعبًا، وأعتقد أننا لم نجمع كل شيء بالشكل الصحيح. كنا متأخرين بثمانية أعشار الثانية، وكان الأمر صعبًا، لكننا استعدنا جزءًا من ذلك اليوم" قال فاسور.

وأضاف: "من الجيد أن تكون لدينا سيارتان تقاتلان في المقدمة. نعلم أن لدينا قائمة طويلة جدًا من التحسينات، لكن الأمر نفسه ينطبق علينا وعلى جميع الفرق. نتيجة الموسم ستعتمد على قدرتنا على التطوير وجلب التحديثات بسرعة".

وتابع: "هذا سيكون العامل الحاسم للجميع هذا الموسم. أفضل أن أبدأ الموسم بوضع جيد بدلًا من وضع سيئ، لكن الطريق لا يزال طويلًا".

وكانت الانطلاقة القوية للوكلير أحد العوامل الرئيسية في منافسته المبكرة على الصدارة، إذ تمكن من التقدم إلى المركز الأول عند المنعطف الأول. ويأتي ذلك امتدادًا لما أظهره الفريق خلال تجارب ما قبل الموسم، حيث بدا قويًا جدًا عند الانطلاقة.

ويعود ذلك جزئيًا إلى تغييرات إجراءات الانطلاقة هذا الموسم بعد إزالة نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" من وحدة الطاقة، ما أجبر السائقين على رفع عدد دورات المحرك لفترة أطول قبل الانطلاقة.

وبينما واجهت بعض الفرق صعوبة في التأقلم مع هذه التغييرات، بدت فيراري الأكثر جاهزية خلال الانطلاقات في تجارب البحرين ثم في ملبورن، في وقت عانت فيه فرق مثل مرسيدس وريد بُل من مشاكل في إدارة طاقة البطارية عند الانطلاقة.

لكن فاسور حذر من أن هذا التفوق قد لا يستمر طوال الموسم، قائلًا: "كنا نتوقع انطلاقة جيدة، لكن الأمر على الحدود. نافذة الأداء ضيقة جدًا. اليوم أُطفئت الأنوار بسرعة كبيرة وكان الجميع متفاجئًا قليلًا".

وأكمل: "كانت الانطلاقة جيدة، لكن هذا ليس ضمانًا لبقية الموسم. بالأمس لم نقدم أفضل حصة تصفيات، لكننا كنا قريبين. اليوم كان إيقاعنا في السباق أفضل قليلًا. إذا قارنا أنفسنا بمكلارين وريد بُل ومرسيدس، ربما كنا متقدمين بخطوة في وتيرة السباق. لكن هذا مجرد سباق واحد، الأول في الموسم، ولدينا قائمة طويلة جدًا من الأمور التي يجب تحسينها، وهذا ينطبق أيضًا على منافسينا".