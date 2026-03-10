تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة

يعتقد فريق فيراري أن سباق جائزة أستراليا الكبرى أظهر مستواه الحقيقي بعد أداء مخيب في التصفيات.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: مارتن كيب / وكالة فرانس برس

يرى فريد فاسور مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية لم تتمكن من "جمع كل شيء معًا" خلال التصفيات في جائزة أستراليا الكبرى، مشيرًا إلى أن أداء الفريق في السباق كان أكثر تعبيرًا عن سرعته الحقيقية.

أنهى الفريق الإيطالي السباق الافتتاحي لموسم 2026 في المركزين الثالث والرابع في ملبورن، خلف ثنائي مرسيدس جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي اللذين حققا أيضًا ثنائية في التصفيات.

وفي مرحلة من السباق، خاض شارل لوكلير صراعًا متبادلًا مع راسل على الصدارة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث بعد قرار فيراري بعدم التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لينهي السباق أمام زميله لويس هاميلتون.

ومع ذلك، مثّل السباق تحسنًا واضحًا مقارنة بالتصفيات، حيث تأهل لوكلير رابعًا وهاميلتون سابعًا بفارق 0.809 ثانية و0.960 ثانية عن قطب الانطلاق الأول على التوالي، في أول عطلة نهاية أسبوع للقوانين الجديدة لعام 2026.

"الشعور العام إيجابي أكثر من أي شيء آخر. واجهنا يوم سبت صعبًا، وأعتقد أننا لم نجمع كل شيء بالشكل الصحيح. كنا متأخرين بثمانية أعشار الثانية، وكان الأمر صعبًا، لكننا استعدنا جزءًا من ذلك اليوم" قال فاسور.

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "من الجيد أن تكون لدينا سيارتان تقاتلان في المقدمة. نعلم أن لدينا قائمة طويلة جدًا من التحسينات، لكن الأمر نفسه ينطبق علينا وعلى جميع الفرق. نتيجة الموسم ستعتمد على قدرتنا على التطوير وجلب التحديثات بسرعة".

وتابع: "هذا سيكون العامل الحاسم للجميع هذا الموسم. أفضل أن أبدأ الموسم بوضع جيد بدلًا من وضع سيئ، لكن الطريق لا يزال طويلًا".

وكانت الانطلاقة القوية للوكلير أحد العوامل الرئيسية في منافسته المبكرة على الصدارة، إذ تمكن من التقدم إلى المركز الأول عند المنعطف الأول. ويأتي ذلك امتدادًا لما أظهره الفريق خلال تجارب ما قبل الموسم، حيث بدا قويًا جدًا عند الانطلاقة.

ويعود ذلك جزئيًا إلى تغييرات إجراءات الانطلاقة هذا الموسم بعد إزالة نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" من وحدة الطاقة، ما أجبر السائقين على رفع عدد دورات المحرك لفترة أطول قبل الانطلاقة.

وبينما واجهت بعض الفرق صعوبة في التأقلم مع هذه التغييرات، بدت فيراري الأكثر جاهزية خلال الانطلاقات في تجارب البحرين ثم في ملبورن، في وقت عانت فيه فرق مثل مرسيدس وريد بُل من مشاكل في إدارة طاقة البطارية عند الانطلاقة.

لكن فاسور حذر من أن هذا التفوق قد لا يستمر طوال الموسم، قائلًا: "كنا نتوقع انطلاقة جيدة، لكن الأمر على الحدود. نافذة الأداء ضيقة جدًا. اليوم أُطفئت الأنوار بسرعة كبيرة وكان الجميع متفاجئًا قليلًا".

وأكمل: "كانت الانطلاقة جيدة، لكن هذا ليس ضمانًا لبقية الموسم. بالأمس لم نقدم أفضل حصة تصفيات، لكننا كنا قريبين. اليوم كان إيقاعنا في السباق أفضل قليلًا. إذا قارنا أنفسنا بمكلارين وريد بُل ومرسيدس، ربما كنا متقدمين بخطوة في وتيرة السباق. لكن هذا مجرد سباق واحد، الأول في الموسم، ولدينا قائمة طويلة جدًا من الأمور التي يجب تحسينها، وهذا ينطبق أيضًا على منافسينا".

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
الجو

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
زاك براون، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
صورة سائقي الفورمولا 1 لعام 2026

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
مشجعو أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين، ماكس فيرستابن، ريد بول ريسينغ، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيارة أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1، كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أوليفر بيرمان، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فورمولا 1
79

المقال السابق مونتويا تفاجأ من تصرف لينبلاد في معركته مع فيرستابن

