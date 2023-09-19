فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

أحرز ساينز انتصاراً مذهلاً على حلبة سنغافورة هيمن عليه بالكامل، وبدا متحكماً بالفعل حتى خلال اللحظات الأخيرة التي شهدت منافسة محتدمة بين 4 سيارات حتى خط النهاية.

وفي اللفات الأخيرة، بدا أن نوريس سيخسر معركته في مواجهة جورج راسل سائق مرسيدس الذي كان يتقدم بوتيرة سريعة جداً على إطارات ميديوم جديدة.

ولو نجح راسل بتجاوز نوريس، فسيكون مركز ساينز مهدداً أيضاً، وهنا خطرت للإسباني فكرة الإبطاء قليلاً وخفض الفارق لأقل من ثانية ما كان يعني منح "دي آر أس" إلى نوريس لمساعدته في صد هجمات سائق مرسيدس، وبالتالي الحفاظ بدوره على صدارة السباق.

ونجحت خطته هذه بشكل ممتاز، ليعبر خط النهاية أولاً أمام نوريس، ومن ثم لويس هاميلتون الذي أخذ مكان زميله راسل بعد تعرض الأخير لحادثة في اللفة الأخيرة أخرجته من مراكز النقاط.

"كانت تلك فكرة كارلوس. لا أريد القول أنها كانت فكرة واضحة، لكنه كان يدرك بأن خطر مرسيدس أكبر من خطر نوريس" قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري.

وأكمل: "كان نوريس يستعمل نفس نوعية إطاراتنا، ونفس وتيرتنا تقريباً منذ اللفة الأولى. ولم يكن يشكل خطراً كبيراً علينا إلا في حال خسرنا أداء إطاراتنا، بالتالي كانت تلك حركة ذكية من كارلوس بمنحه ’دي آر أس’".

من جهته، أكد ساينز بأنه لا شك لديه بخسارته للفوز في حال نجحت إحدى سيارتي مرسيدس بتجاوز نوريس مع إطارات ميديوم الجديدة.

فقال: "مثل ذلك الوضع صعب على الدوام، لأنك تضع نفسك تحت ضغط إضافي".

وأكمل: "لا يمكنك تحمل أي قفل بالإطار أو أي خطأ مهما كان صغيراً، لأن ذلك يعني امتلاك لاندو فرصة تجاوزي لامتلاكه ’دي آر أس’. بالتالي قررت منحه ’دي آر أس’ على أمل أن يمتلك ما يكفي لصد مرسيدس خلفه".

وأردف: "في مرحلة ما، أعتقد أن لاندو كان يدافع في المنعطفين 16-17 ومن ثم كان عليّ الإبطاء كثيراً في المنعطفات 1-2-3 لمنحه ’دي آر أس’ مجدداً. أعتقد أن ذلك ما أنقذ سباقي في الحقيقة وأنقذ مركز لاندو الثاني لأنني أعتقد أنه كان حينها لقمة سائغة".

واختتم: "لو تجاوزته سيارة مرسيدس، حينها كانت عملية تجاوزي لتصبح مسألة سهلة جداً".