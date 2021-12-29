فيراري: ساينز ولوكلير سيتمتّعان بمرتبة متساوية في 2022

مع حلول الحظيرة المتمركزة في مارانيللو في المركز الثالث في بطولة الصانعين هذا الموسم خلف مرسيدس وريد بُل، تأمل فيراري أن يسمح لها انتقالها المبكّر إلى العمل على سيارة 2022 في إيتاء أكله ومساعدتها على تقليص الفجوة مع فريقَي الصدارة.

وفي ظلّ امتلاكها لثنائيّ من أكثر السائقين تقاربًا في البطولة، تعي فيراري أنّه في حال شرع سائقاها في حرمان بعضهما من النقاط فإنّ ذلك قد يضعها في موقع ضعفٍ في حال وجدت نفسها في معركة متقاربة على لقب البطولة.

لكنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق أوضح أنّ ساينز ولوكلير سيبدآن الموسم بمرتبة متساوية، وستُحدّد النتائج على المسار إن كان الفريق سيصل إلى نقطة يُقرّر فيها تفضيل أحدهما على الآخر.

وقال في هذا الصدد: "على صعيد السائقين فمثلما قلنا عدّة مرّات فأعتقد بأنّ الحلبة هي التي ستفرض ذلك".

وأضاف: "الفريق هو الأولويّة على الدوام، لا شكّ في ذلك، في حال كان بوسعهما المنافسة على مركزٍ مهمٍ في البطولة، فإنّ الحلبة هي التي ستحكم على من سيتواجد في الأمام".

وأكمل: "وأعتقد بأنّ الأمر لا يقتصر على موهبة السائق أو قدراته في بعض الأحيان. قد يكون أحدهما غير محظوظ، ويتعرّض لضرر أو مشاكل موثوقيّة أو حوادث".

وواصل شرحه بالقول: "لذا لا أعتقد بأنّ هناك حاجة في هذه المرحلة لفرض سياسة معيّنة، أو مرتبة السائق الأوّل ومرتبة السائق الثاني. سنتباحث في ذلك بناءً على مركزيهما على الحلبة في حال حانت تلك اللحظة".

واستمتع ساينز بموسمٍ أوّل مثيرٍ للإعجاب مع فيراري في 2021، حيث حلّ خامسًا في الترتيب العام متقدّمًا بـ 5.5 نقطة ومركزين على لوكلير.

لكنّ بينوتو لا يعتقد بأنّ هناك أيّ سببٍ يدعو للشعور بأنّ لوكلير لم يُقدّم أداءً جيّدًا هذا العام، حيث يشعر بأنّ أصيل موناكو لم يُحالفه الحظّ في العديد من المناسبات.

وقال حيال ذلك: "بالنسبة لشارل فعليّ القول بأنّني سعيدٌ جدًا لرؤية التقدّم الذي أحرزه هذا الموسم".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان سريعهًا جدًا بشكلٍ ما على الدوام في التصفيات، حتّى خلال القسم الأخير من الموسم عندما كان كارلوس بصدد منافسته أكثر".

وأردف: "أعتقد بأنّ علينا أن لا ننسى أنّه لم يكن محظوظًا في العديد من المناسبات خلال الموسم ولم يُحقّق أيّ نقاط، مثل موناكو وبودابست".

وأكمل: "من دون تلك المشاكل، ومن الصعب تحديد ما كان ليكون عليه مركزه، لكنّه كان ربّما ليُحقّق 40 نقطة إضافيّة. لذا أعتقد بأنّه كان ليتواجد في موقعٍ متقدّمٍ للغاية في البطولة من دون تلك المشاكل".

واختتم بالقول: "لهذا السبب لا يُمكنني سوى تقييم موسمه بالإيجابيّ للغاية. تعلّم أكثر كيف يدير إطاراته وأوضاع السباق ووتيرة السباق. لذا أنا سعيدٌ بالتقدّم الذي حقّقه".