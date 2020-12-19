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فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار

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فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار
من قبل:
, محرر

صرّح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّ شارل لوكلير والوافد الجديد كارلوس ساينز سيستهلان موسم 2021 بوضع متساوٍ كسائقَين داخل القلعة الحمراء.

على الرُغم من أنّ لوكلير سيخوض موسمه الثالث مع الفريق الإيطالي العام المُقبل - بينما سيخوض السائق السابق لدى تورو روسو، رينو ومكلارين غمار موسمه الأوّل مع فيراري - لكنّ بينوتو كان واضحًا بأنه لن تكون هنالك سياسة السائق رقم واحد.

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فقال: "لا شيء مكتوب في عقد شارل بأن يكون قائد الفريق. أعتقد بأنّ الثنائي سيتمتع بحرية المنافسة على المسار".

وأضاف: "أرى أنّه من المهم ألا يضرّا بنفسيهما، ذلك واضح، لكنني أعتقد كذلك بأنّهما سيتمتعان بفرصة متساوية، في بداية الموسم بكل تأكيد".

وأوضح بينوتو بأن أولوية فيراري تكون دومًا تعزيز نقاطها في بطولة الصانعين، لذلك فإنّ أي تدخل من خط الحظائر لناحية أوامر الفريق سيكون من ذلك المنطلق.

حيث قال: "أولويتنا الأولى كما قلت في الماضي ستبقى تعزيز وضع الفريق من حيث النقاط في بطولة الصانعين. لذلك ربما في بعض السباقات سيكون من المهم أن يساعدا في القرارات الاستراتيجية أو يتقبلا القرارات التي تعمل لصالح الفريق. ومن خلال العمل لصالح الفريق أرى بأنّنا نساعد كذلك في تعزيز وضعهما".

وتابع: "لاحقًا في الموسم، وإذا ما كانت هنالك أفضلية واضحة لأحدهما على الآخر، وذلك السائق ربما يحقق هدفًا ليس ممكنًا للآخر، فأعتقد بأنّ ذلك سيفتح نقاشًا حول المنافسة بينهما".

جديرٌ بالذكر أنّ ساينز تواجد في يومه الأوّل داخل قلعة مارانيللو يوم أمس الجمعة، حيث تم أخذه في جولة في المصنع وخاض مجموعة من الاجتماعات من أجل التعرف على الأشخاص الذين سيعمل معهم الموسم المُقبل.

وبالحديث عن تجربته، صرّح الإسباني بأن الشعور الأول لتواجده في منشأة مارانيللو الأسطورية سيظل عالقًا في ذاكرته لبقية حياته.

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فقال: "إنّها المرة الأولى باللون الأحمر، وهو أمر مميز للغاية كما تعلمون. إنّه يوم استثنائي بالنسبة لي، ويوم على الأرجح لن أنساه قط".

وأكمل: "أنا مستعد تمامًا، ومتحفّز اليوم هنا. تجربة جديدة بالكامل بالنسبة لي، ومتحمس للغاية لذلك التحدي الجديد. لا أطيق الانتظار لأكون صريحًا. خضت اجتماعاتي الأولى اليوم وزرت المصنع للمرة الأولى، وذلك أمر لن يُمحى مطلقًا من ذاكرتي".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين كارلوس ساينز الإبن , شارل لوكلير
الكاتب أحمد مجدي

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