فيراري: ريد بُل "تضحي" بالسرعة في التصفيات للتركيز على وتيرة السباقات
ترى فيراري أن قدرتها على منافسة ريد بُل في التصفيات خلال موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد، مردّها أن غريمتها "تضحي" بالسرعة على مدار اللفة الواحدة.
شارل لوكلير سائق فيراري هو الوحيد حتى الآن الذي خطف قطب انطلاق أول من براثن ريد بُل في الموسم الحالي، حيث تصدّر تصفيات الجمعة وكذلك التصفيات القصيرة في جائزة أذربيجان الكبرى.
وخلال جولة البحرين الافتتاحية، لم يتأخر بأكثر من 0.292 ثانية عن قطب الانطلاق الأول، قبل أن ينسحب بسبب مشكلة في وحدة الطاقة. في السعودية كان الفارق 0.155 ثانية، قبل تعرضه لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.
لكن فيراري لم تحقق سوى منصة تتويج واحدة مع لوكلير في باكو. كما أن أعلى مركز وصلته في السباق كان يتأخر بفارق 30.85 ثانية خلف الفائز بالسباق.
وأوضح جوك كلير مدرّب القيادة في فيراري أن هذا التباين لا يفسّر إلا بأن ريد بُل تضحي بسرعتها في التصفيات مقابل تعزيز سرعتها خلال السباقات.
فقال: "بطرق عدة، نحن ننظر فيما يجري خلال السباق مقارنة بالتصفيات. يمكننا ملاحظة بعض الاختلافات".
وأكمل: "ربما لا يمكننا تحديد وتفصيل تلك الاختلافات. وهذا ما نقوم به حالياً، أي العمل على ما يمكننا تعديله والتركيز عليه، وربما رفع وتيرة السباق بشكل أعلى".
وأشار كلير إلى أن فيراري قد تسير على نهج ريد بُل عبر التضحية بالسرعة في التصفيات مقابل تحسين وتيرة السباق.
فقال: "هل علينا التضحية بالتصفيات؟ إنه حلّ قاسٍ دوماً لأن السباقات غالباً ما تتأثر بنتيجة التصفيات".
وأكمل: "لذا، لا يمكننا تجاوز التصفيات بالكامل. لكن بالتأكيد، نحن بحاجة للفهم الكامل حيال ما يجب علينا القيام به لوتيرة السباق".
وتابع: "علينا الثناء على ريد بُل والقول بأنهم يتصرفون بشكل ذكي جداً، جداً. تلك السيارة تعمل بشكل جيد جداً، جداً في السباقات".
وأردف: "ربما يمكننا الاستنتاج كذلك أنهم ربما يتخلون عن بعضٍ من وتيرة التصفيات".
واسترسل: "لهذا يمكننا التنافس معهم في التصفيات، لأن سيارتهم ليست مجهزة بالشكل الأمثل للتصفيات".
وحين سُئِل حول النواحي التي تتفوق فيها ريد بُل على فيراري، أجاب كلير: "إنهم سريعون جداً على المقاطع المستقيمة، خاصة عند استعمال ’دي آر أس’".
وأكمل: "مجدداً، علينا النظر في ذلك لنرى ما يمكننا فعله لتقليص الجرّ".
واختتم: "لا يتوجب أن يعاني السائق كثيراً ويستعمل كل مهاراته للانتقال من منعطف لآخر بأسرع ما يمكن. من الواضح أن هذه نقطة يتفوقون فيها علينا بشكل كبير".
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