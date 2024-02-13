فيراري ركزت على تسهيل قيادة سيارتها لموسم 2024
قامت فيراري بالتركيز على جعل قيادة سيارتها لموسم 2024 في الفورمولا واحد أكثر سهولة لسائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
رغم أن سيارة الموسم المنصرم كان تهدف لنفس المسعى، لكن السائقين قررا الفصل بين إعدادات سيارتيهما في زاندفورت بسبب صعوبة التعامل مع السيارة.
وتريد فيراري مواصلة العمل على حلّ هذه المسألة مع سيارتها للموسم الجديد.
حيث جاء في بيان للفريق: "مجموعة التصميم بقيادة إنريكو كارديلي (مدير قسم تصميم الهيكل)، أرادت منح شارل وكارلوس سيارة أسهل في القيادة تستجيب بسرعة".
أما فريدريك فاسور مدير الفريق فقال: "هذا الموسم، علينا البدء من حيث انتهينا الموسم المنصرم، كنا ننافس بشكل دوري في المقدمة، مع مواصلة التحسن في جميع النواحي".
كما أكد أنه يتوجب على فيراري تحقيق تقدم أكثر وضوحاً في إدارة السباقات واتخاذ "قرارات جريئة" للضغط على ريد بُل الفريق حامل اللقب.
وبعد العمل لفترة على جهاز المحاكاة، كرر لوكلير نفس النقطة حيث قال: "تبدو السيارة أقل حساسية وأكثر سهولة في القيادة لنا كسائقين وهذا ما نريده".
وأكمل: "أتوقع أنها خطوة للأمام في عدة نواح، مما اختبرته ضمن جهاز المحاكاة".
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