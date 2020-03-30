فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري دعمت تأجيل قوانين 2021 لتبعث "رسالة"

المشاركات
التعليقات
فيراري دعمت تأجيل قوانين 2021 لتبعث "رسالة"
30-03-2020

قالت فيراري أنّها تقبل الآن أنّ تأخير تقديم قوانين 2021 الجديدة قد وضعها في موقعٍ متأخّرٍ بالمقارنة مع غريماتها، لكن توجّب عليها القيام بذلك لما فيه مصلحة الفورمولا واحد.

على ضوء إضرار أزمة جائحة فيروس كورونا بروزنامة الفورمولا واحد، ومواجهة الفرق المرجّحة لضغوطات ماليّة ضخمة سبب تراجع عائداتها الماليّة من الجوائز الماليّة والرعاة، تحرّك القائمون على الرياضة عبر الإقدام على تغييرات بارزة في الأسابيع الأخيرة.

إذ على إثر المحادثات بين الفرق، و"فيا" والفورمولا واحد، تمّ الاتّفاق على الإبقاء على الجيل الحاليّ من السيارات لاستخدامها في الموسم المقبل كذلك، بالتوازي مع تأجيل تغييرات القوانين التقنيّة الكبيرة إلى موسم 2022.

وسيزيد ذلك من صعوبة الوضع بالنسبة لفيراري، كونها تتقبّل أنّ سيارتها الحاليّة ليست تنافسيّة مثل سيارتَي مرسيدس وريد بُل.

لكنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق أوضح أنّه كان من الأهمّ أن تدعم فيراري الجهود المبذولة لمحاولة إنقاذ الفرق الصغرى بدل التركيز على فرصها التنافسيّة.

وبحديثه إلى قناة "سكاي إيطاليا" حول دعم الحصان الجامح للخطّة، قال بينوتو: "بالنظر إلى القاعدة الحاليّة وردود الفعل من التجارب، فإنّنا لا نعتقد بأنّ لدينا أفضليّة بهذا الخيار".

وأضاف: "لم يكن قرارًا سهلًا، لكن وجب علينا اتّخاذه. إنّها لحظة خاصة، كان من المهمّ تقديم إشارة مسؤولة للمستقبل".

وقال بينوتو أنّ محادثات إضافيّة لا تزال ضروريّة لتحديد ما سيُسمح وما سيُمنع على الفرق تغييره للعام المقبل.

وقال السويسري: "ستبقى القوانين على حالها لموسم 2021، لكن سيكون هناك مجالٌ للتطوير الانسيابيّ".

وأضاف: "لم نُحدّد ذلك بعد في التفاصيل. نتناقش بشأن ذلك مع جميع ممثّلي الفرق وفيا، من أجل فهم ما سيتمّ تجميده وما سيبقى مفتوحًا للتطوير".

وأكمل: "لكنّنا نهدف للحفاظ على جوهر الفورمولا واحد، أي المنافسة والمقارنة".

كما أكّد بينوتو، أنّه مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أنّه على إثر إصابة عضو فريق مكلارين بفيروس كورونا في أستراليا، فإنّ فيراري لم تكن لتُشارك حتّى لو أُقيم الحدث.

وقال بخصوص ذلك: "موقفنا كان واضحًا على الفور، لم نكن لنتسابق حتّى لو أُقيمت عطلة نهاية الأسبوع بشكلٍ طبيعي".

وأضاف: "لم تكن فيراري لتتسابق وذلك من أجل ضمان سلامة جميع أعضاء فريقها. سمحنا خلال تلك الليلة لشارل لوكلير وسيباستيان فيتيل بالعودة إلى موطنيهما".

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
الموتو جي بي تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الفورمولا واحد "المترددة"

المقال السابق

الموتو جي بي تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الفورمولا واحد "المترددة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٦ يونيو - ٢٨ يونيو
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
00:09
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

الموتو جي بي تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الفورمولا واحد "المترددة"

28د
2
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد منفتحة على موسم سوبر ينتهي في يناير 2021

3
فورمولا 1

برياتوري حذّر ألونسو من الانضمام إلى مكلارين ومزاملة هاميلتون في 2007

4
فورمولا 1

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

5
فورمولا 1

أبطال موتورسبورت: هاكينن يتكلم عن أقسى ما عاناه في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة حصرية مع روس برون حول 06:49
فورمولا 1

مقابلة حصرية مع روس برون حول "كورونا" ونتفليكس وقوانين 2021

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

أحدث الأخبار

فيراري دعمت تأجيل قوانين 2021 لتبعث "رسالة"
F1

فيراري دعمت تأجيل قوانين 2021 لتبعث "رسالة"

الموتو جي بي تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الفورمولا واحد "المترددة"
MGP

الموتو جي بي تعاملت مع أزمة كورونا أفضل من الفورمولا واحد "المترددة"

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة
F1

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس
F1

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل
F1

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.