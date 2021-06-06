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فيراري خططت لاستغلال عامل السحب من هاميلتون لمنح لوكلير قطب الانطلاق الأول في باكو

كشف لورون ميكيز أنّ فريقه فيراري قد خطط بنجاح للاستعانة بعامل السحب من سيارة لويس هاميلتون من أجل مساعدة شارل لوكلير على تسجيل قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى يوم أمس السبت.

فيراري خططت لاستغلال عامل السحب من هاميلتون لمنح لوكلير قطب الانطلاق الأول في باكو

بعد أن أمضى معظم نهاية الأسبوع في باكو وهو يقلل من حظوظه بتكرار نتيجة تصفياته في موناكو، سجّل لوكلير قطبل الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي بعد إحرازه أسرع زمن في القسم الحاسم من التصفيات أمام هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وقد حرم علم أحمر رُفع قُرب نهاية القسم الثالث للتصفيات أي سائق من تحسين زمنه، ليكون زمن لوكلير البالغ دقيقة و41.218 ثانية كافيًا لمنحه مركز الانطلاق الأول اليوم.

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وقد شعر عددٌ من السائقين بالإحباط إثر مراكزهم على المسار في الطلعات الأولى من القسم الحاسم، حيث حاولوا التواجد خلف سيارة أخرى من أجل الاستفادة من عامل السحب.

لكن وبعد أن لاحظت أنّ مرسيدس تمنح سائقَيها سحبًا للتحمية قبل الضغط في لفة سريعة، خططت فيراري للاستفادة من ذلك ووضعت لوكلير خلف هاميلتون.

حيث شرح ميكيز المدير الرياضي لفيراري هذا الأمر قائلًا: "دومًا ما تكون هنالك موازنة بين الرغب في السحب والذهاب إلى نهاية المجموعة والمخاطرة بأن تتأخر أكثر من اللازم، أن يُرفع علم أصفر أو أحمر أمامك".

وأضاف: "على الجانب الآخر، التوجه إلى مقدمة الصف، والقيام بلفة خروج نظيفة ولكن مع خسارة بضعة أعشار من الثانية من السحب. تلك تضحية في هذه الحالة".

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هذا وكانت فيراري قادرة على وضع لوكلير في مراكز كي يقترب تدريجيًا من هاميلتون خلال لفته، ما سمح له بالاستفادة من عامل السحب خلال المقطع الأخير السريع والخط المستقيم الطويل، ما ساهم في تسجيله الزمن الأسرع.

"لقد كان توقيتًا مثاليًا. كانت مرسيدس تقوم بلفة تحضيرية، كنا نعلم ذلك، وكذلك شارل، حيث ضبط توقيت لفة خروجه بشكل مثالي، ونجح ببناء الفارق المناسب ليتواجد مباشرة خلف علبة تروس لويس من أجل المقطع المستقيم الأخير بالنسبة له" قال ميكيز.

واختتم: "لقد كان عملًا مذهلًا من جانبنا، وعلى الجانب الآخر فقد قام فريقع كذلك بعمل جيّد للغاية في إدارة تلك التصفيات الصعبة".

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